В лесах начнется пожароопасный период

С 1 мая по всей Латвии начинается период повышенной пожароопасности в лесах, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной службе леса (ГСЛ).
ГСЛ напоминает, что за несоблюдение правил противопожарной безопасности может быть применена как административная, так и уголовная ответственность. Физические лица могут быть оштрафованы на 30-350 евро, юридические - на 70-700 евро.
Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, бросать непотушенные спички, окурки и др. Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.
В этом году зарегистрировано уже 54 лесных пожара общей площадью 33,2 гектара.
В 2016 году лесные пожары тушились 641 раз на площади 467 га.
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