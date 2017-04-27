В лесах начнется пожароопасный период

Ключевые слова лес

С 1 мая по всей Латвии начинается период повышенной пожароопасности в лесах, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной службе леса (ГСЛ).

ГСЛ напоминает, что за несоблюдение правил противопожарной безопасности может быть применена как административная, так и уголовная ответственность. Физические лица могут быть оштрафованы на 30-350 евро, юридические - на 70-700 евро.

Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, бросать непотушенные спички, окурки и др. Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.

В этом году зарегистрировано уже 54 лесных пожара общей площадью 33,2 гектара.

В 2016 году лесные пожары тушились 641 раз на площади 467 га.