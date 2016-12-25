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В начале января может вернуться зима  (3)

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В начале января в Латвию может вернуться зима, свидетельствует прогноз "Global Forecast System".

После Рождества ненадолго похолодает и во многих местах пройдет снег, но на излете года и 1 января вновь потеплеет.

Со 2 января, по прогнозам, придут холодные воздушные массы и во многих местах ожидается снег. Таким образом, в Латвии в начале января может установиться зимняя погода.

В новогоднюю ночь в Латвии ожидается порывистый юго-западный ветер, небольшой дождь, температура воздуха составит +1, +6 градусов.

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