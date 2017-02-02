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В 2016 году впервые с 1998 года в общем правительственном бюджете сформировался профицит, который по текущей оценке составляет 0,0%-0,2% от ВВП, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Доходы консолидированного основного бюджета в 2016 году составили 9,07 млрд евро, расходы - 9,17 млрд евро. Несмотря на более слабое, чем предполагалось, развитие экономики в прошлом году, рост доходов оказался выше темпов экономического развития, пояснили в Минфине.

Доходы консолидированного основного бюджета в прошлом году увеличились на 247,3 млн евро или 2,8%. В виде налогов в бюджет поступило 7,42 млрд евро, и прирост фискальных сборов является главной причиной общего прироста доходов бюджета. По сравнению с 2015 годом налоговые поступления увеличились на 416,9 млн евро или 6%. План сбора налогов в 2016 году выполнен на 100,8%, превысив изначальные оценки на 56,5 млн евро.

Неналоговые поступления составили 563 млн евро, что на 63,9 млн евро или 12,8% больше, чем в 2015 году. План неналоговых сборов выполнен на 113,3% благодаря незапланированным доходам от реализации конфискованных средств, полученных незаконным путем, которые в бюджет перечислили судебные исполнители (в общей сложности 46,8 млн евро).

Профицит общего правительственного бюджета обеспечило также уточнение суммы расходов всех европейских фондов в соответствии с полученным от Еврокомиссии финансированием. Расходы на освоение европейских фондов в основном бюджете 2016 года были значительно выше, чем полученное финансирование, поэтому положительная коррекция доходов составила 147,2 млн евро.

Согласно оперативным данным Госказны, в консолидированном основном бюджете в 2016 году сформировался дефицит в размере 101,7 млн евро. Размеры иностранной финансовой помощи по сравнению с 2015 годом сократились на 254,9 млн евро или 25,4% в ожидании большей инвестиционной активности в последующие годы.