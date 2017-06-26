В праздничные выходные задержано 70 пьяных водителей

За праздничные выходные Государственная полиция задержала 70 пьяных водителей, при этом треть была в опьянении 1,5 промилле и более, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник отдела методики и аналитики Госполиции Андрис Лоцус. "Это состояние, когда человек уже не думает", — сказал представитель полиции. Причины, почему люди садятся за руль в нетрезвом виде, могут быть разными — у кого-то это проблемы в семье или на работе, другим кажется, что можно проехать 300 метров до магазина. Однако по сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась, сказал Лоцус.
Также полиция задержала четырех водителей, которые сели за руль в состоянии наркотического опьянения.
Лоцус также сообщил, что в этом году на праздники было меньше дорожно-транспортных происшествий, но, к сожалению, для трех человек они были летальными.
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