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В прошлом году было меньше случаев мошенничества со средствами из фондов ЕС

Ключевые слова мошеничество

Фото: Egons Zīverts

В прошлом году уменьшилось число случаев мошенничества со средствами из фондов ЕС, но общий предотвращенный ущерб в денежном выражении был больше, чем годом ранее, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

В 2016 году по факту несоответствующего использования средств из фондов ЕС было заведено 16 уголовных дел и предотвращено мошенничество на сумму более 20 млн евро. Годом ранее предотвращенный ущерб составил 14 млн евро.

Расследованием преступлений со средствами из фондов ЕС занимается в основном управление по борьбе с экономическими преступлениями. В прошлом году управление передало для уголовного преследования шесть дел, связанных с мошенничеством со средствами из фондов ЕС.

В основном мошенничеством занимаются организованные группы, в состав которых входят действующие или бывшие предприниматели. В своих схемах они часто используют предприятия из других стран ЕС или офшорные фирмы.

Преступления тщательно готовятся - составляются документы, например, договоры покупки, займов. Процесс расследования сложен, так как требует анализа больших объемов информации.

В расследовании преступлений со средствами из фондов ЕС управление по борьбе с экономическими преступлениями сотрудничает с министерствами финансов, земледелия, Госканцелярией.

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