Ключевые слова погранохрана

В прошлом году уменьшилось число иммигрантов, задержанных за незаконное пересечение зеленой границы, сообщает Государственная пограничная охрана (ГПО).

В целом за пересечение зеленой границы было задержано 369 граждан третьих стран, в том числе 250 граждан Вьетнама. Остальные нарушители были из Афганистана, Индии, России, Непала, Пакистана и других стран.

В 2015 году за это нарушение были задержаны 463 гражданина третьих стран, в том числе 309 граждан Вьетнама.

После задержания против нарушителей начаты уголовные дела о незаконном пересечении границы, и после отбытия наказания они будут выдворены из страны. Четыре иностранца попросили убежища в Латвии, поэтому до рассмотрения просьб они останутся в стране, а в случае отказа будут выдворены на родину.

Как ранее заявил начальник ГПО Нормунд Гарбарс, с учетом более активной деятельности пограничников и устройством пограничной полосы с Россией незаконное перемещение людей через границу стало значительно дороже, и организаторы требуют за каждого перемещенного несколько тысяч евро.