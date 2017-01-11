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В прошлом году в авариях погибли 157 человек, что является самым низким показателем за годы независимости

Ключевые слова дтп | авария

Фото: ГП

В прошлом году в авариях погибли 157 человек, что является самым низким показателем за годы после восстановления независимости. В то же время в прошлом году выросло число пострадавших в ДТП, сообщил агентству ЛЕТА начальник управления безопасности дорожного движения Нормунд Крапсис.

До этого меньше всего людей погибло в результате ДТП в 2012 году - 177.

Погибшим в ДТП считается человек, который умер на месте происшествия или в течение 30 дней после аварии.

В прошлом году в автоавариях пострадал 15 771 человек, что на 12,28% больше, чем в 2015 году. Статистика получивших тяжелые травмы еще не обобщена.

Также в прошлом году зарегистрировано больше автоаварий - 19 544, что на 10,14% больше, чем в 2015 году.

Большинство погибших составляют водители, а примерно треть - пешеходы. Увеличилось число погибших в авариях мотоциклистов - с пяти человек в 2015 году до 11 в 2016-м. "Это связано с тем, что люди покупают все больше мотоциклов, а достаточными навыками не обладают - почти у половины умерших не было водительских прав", - сказал Крапсис.

В прошлом году в связи с интенсивной установкой фоторадаров количество погибших в Рижском регионе уменьшилось примерно на 30%. Введение радаров снижает среднюю скорость движения, поэтому менее тяжелы и последствия аварий, отметил представитель полиции.

В прошлом году 28 водителей совершили тяжелые ДТП в состоянии опьянения, и это на 10 меньше, чем в 2015 году.

По словам Крапсиса, ранее намеченная цель - уменьшить число погибших в ДТП наполовину - становится более реальной по сравнению с 2010 годом, когда в автоавариях погибли 218 человек.

Полицию беспокоит то, что произойдет с латвийскими дорогами после 2020 года, когда европейское финансирование будет недоступно и вопросы, связанные с дорожной инфраструктурой, придется решать правительству.

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