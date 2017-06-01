Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 1. июня

+12°C
Ветер: ZR 7.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Bernedīne, Biruta, Mairita

В среду на выборах в самоуправления проголосовало 2,72% избирателей

Ключевые слова выборы | политика

Обобщенные данные со всех 955 избирательных участков о досрочном голосовании свидетельствуют, что вчера проголосовало 39 342 человека или 2,72% от общего числа жителей, имеющих право голоса, что больше, чем в 2013 году, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В 2013 году возможность проголосовать досрочно в первый день использовали 29 922 человека или 2,01% от общего числа жителей, имеющих право голоса.

В этом году больше всего желающих проголосовать досрочно было в Риге, где на 158 участках свои голоса отдали 20 058 человек или 4,70% от общего числа жителей, имеющих право голоса. В 2013 году такой возможностью воспользовалось 15 140 рижан или 3,66% от общего числа жителей, имеющих право голоса.

Вторым самым активным регионом стало Видземе, где во вторник на 271 участке проголосовало 8822 человека или 2,24% от общего числа жителей, имеющих право голоса. Далее следует Латгале, где на 206 участках проголосовало 3889 человек или 1,81% от общего числа жителей, имеющих право голоса. В Курземе возможностью отдать свой голос досрочно воспользовалось 3156 человек или 1,65% от общего числа жителей, имеющих право голоса, проголосовавших на 156 избирательных участках.

Меньше всего людей досрочно голосовали в Земгале, где в 164 участка явилось 3417 человек или 1,57% от общего числа жителей, имеющих право голоса.

В регионах и численно, и пропорционально избирательная активность выше, чем в 2013 году, когда досрочно свои голоса в Видземе отдало 1,58% избирателей, в Латгале - 1,32%, в Курземе - 1,15%, в Земгале - 1,25%.

Как сообщалось, на муниципальных выборах можно голосовать и досрочно. Вчера это можно было сделать с 17.00 до 20.00, сегодня - с 9.00 до 12.00, а в пятницу - с 10.00 до 16.00. В день выборов, 3 июня, избирательные участки будут открыты с 7.00 до 22.00.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

В Латвии

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!