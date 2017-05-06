В субботу потеплеет до +21 градуса

В субботу, 6 мая, в Латвии сохранится преимущественно теплая и солнечная погода. Во второй половине дня на северо-востоке страны появятся облака, но существенных осадков не ожидается.
Об этом говорится в прогнозе, который для информационного агентства LETA подготовил синоптик Янис Траллис. Прогноз базируется на данных метеорологической модели Global Forecast System.
Слабый или умеренный западный ветер постепенно сменится северным. В прибрежных районах воздух прогреется до +11..+14 градусов, на остальной территории страны - до +17..+21 градуса.
В Риге ожидается ясная и солнечная погода. Температура днем поднимется до +18 градусов, но к вечеру похолодает до +10 градусов.
С севера приближается холодный атмосферный фронт. 6 мая, скорее всего, станет последним теплым днем в первой половине мая. Некоторые из ближайших суток будут очень холодными.
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