В субботу потеплеет до +21 градуса

Ключевые слова погода

В субботу, 6 мая, в Латвии сохранится преимущественно теплая и солнечная погода. Во второй половине дня на северо-востоке страны появятся облака, но существенных осадков не ожидается.

Об этом говорится в прогнозе, который для информационного агентства LETA подготовил синоптик Янис Траллис. Прогноз базируется на данных метеорологической модели Global Forecast System.

Слабый или умеренный западный ветер постепенно сменится северным. В прибрежных районах воздух прогреется до +11..+14 градусов, на остальной территории страны - до +17..+21 градуса.

В Риге ожидается ясная и солнечная погода. Температура днем поднимется до +18 градусов, но к вечеру похолодает до +10 градусов.

С севера приближается холодный атмосферный фронт. 6 мая, скорее всего, станет последним теплым днем в первой половине мая. Некоторые из ближайших суток будут очень холодными.