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Вейонис оценил работу правительства как хорошую, но указал на предстоящие задачи

Ключевые слова вейонис раймонд | политика

Фото: ЛЕТА

Президент Раймонд Вейонис оценивает работу правительства как хорошую, но указывает на то, что ему предстоит еще выполнить многие задачи.

Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня информировал Вейониса о выполнении плана действий правительства. Президент и премьер отметили, что их позиции полностью совпадают - нельзя продлевать сроки и откладывать несделанную работу. "Это оценка работы правительства в целом - способно ли оно выполнять те задачи, которые взяло на себя", - сказал после встречи президент.

Он напомнил, что приближается первая годовщина работы правительства и важно дать оценку, насколько хорошо оно справляется со своими задачами. Премьер информировал президента о том, что готовит отчет о работе правительства, который представит на следующем заседании 14 февраля.

"В ближайшее время в правительстве ожидаются важные решения, принятие которых будет непростым - и по реформам образования, и реформам здравоохранения, и по налоговой стратегии. На мой взгляд, это будут важнейшие вопросы первого полугодия", - сказал президент.

На вопрос о том, доволен ли он, что год назад поручил формирование правительства именно Кучинскису, президент сказал, что несмотря на проблемы в конце прошлого года с отдельными налоговыми законопроектами в целом он работу правительства оценивает как хорошую, и это дает надежду на то, что в дальнейшем она будет более прогнозируемой.

Вейонис добавил, что продвижение перечисленных им проблемных вопросов во многом зависит от коалиционных партий - готова ли коалиция несмотря на приближающиеся выборы в самоуправления принять такие решения.

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