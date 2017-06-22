Вейонис призывает уже в 2019 году предоставить народу право избирать президента Латвии

Сейму следовало бы постановить, чтобы президента государства уже в 2019 году выбирал народ, заявил сегодня в традиционном обращении к парламенту президент Латвии Раймонд Вейонис.
Вейонис призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.
Всенародно избранному президенту Латвии следовало бы предоставить право инициировать роспуск Сейма, считает Вейонис.
Согласно действующему порядку президента Латвии избирает Сейм большинством голосов депутатов - не меньше 51 голоса.
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