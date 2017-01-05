Ключевые слова инвестиции

Вложения в латвийские предприятия сделали инвесторы из 135 государств, свидетельствуют данные "Lursoft".

В конце 2016 года зарегистрировано 29 273 общества с капиталом, который полностью или частично принадлежит иностранцам. В целом долями в латвийских предприятиях владеют 29 692 иностранца, которые представляют 135 государств, что на два больше, чем годом ранее. В 2016 году в капитал латвийских компаний вложения сделали граждане стран, которые ранее не были представлены – Сенегала и Камеруна.

Лидерские позиции в сфере привлечения иностранного капитала в 2016 году принадлежали складам и транспортным компаниям, производителям неметаллических минеральных изделий, фирмам, занимающимся операциями с недвижимостью. Место оптовой торговли и финансовых услуг в рейтинге теперь занимают строительство зданий, лесное хозяйство и лесопереработка.

Хотя оборот компаний с иностранным капиталом в 2016 голу снизился на 1,62%, он все равно был значительно выше среднего показателя по стране. По данным "Lursoft", в 2014 году средний оборот предприятий с иностранным капиталом составил 85 580 евро, тогда как средний показатель по стране был в 4,5 раза меньше. В прошлом году оборот компаний с иностранным капиталом превышал средний показатель по стране в 4,1 раза.

Вместе с тем убытки предприятий с иностранным капиталом тоже выше, чем в среднем по стране. Согласно подсчетам "Lursoft", убытки предприятий с иностранным капиталом в 2014 году составили 144 евро, а в 2015 году - 198 евро. В то же время латвийские предприятия 2014 год завершили без убытков, но и без прибыли, а 2015 год - с убытками в размере 31 евро.