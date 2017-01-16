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Впервые в этом году АЧС заболели домашние свиньи

Ключевые слова свиная чумы | животные

Фото: Фото Эгона Зиверта

Продовольственно-ветеринарная служба констатировала первую в этом году вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Болезнь коснулась крупного хозяйства "Рукас" в Кримулдской волости, где содержится 5023 свиньи.

В хозяйстве принимаются меры по борьбе с болезнью, а также выясняются пути ее проникновения.

Установлен карантин - защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км вокруг фермы. На территории контролируется состояние домашних свиней, мясные продукты и движение транспорта.

В прошлый раз АЧС у домашних свиней была выявлена в сентябре прошлого года в Гулбенском крае. Из-за болезни пришлось забить 199 животных.

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