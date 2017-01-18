Животным года в Латвии объявлен речной угорь

Животным 2017 года в Латвии объявлен речной угорь ("Anguilla anguilla"), сообщили агентству ЛЕТА в Латвийскому музее природы.
По словам специалиста музея по общественным отношениям Полины Шкиньке, угорь выбран животным года потому, что этот вид рыбы находится под угрозой, и защита его очень важна. При этом люди знают об угрях крайне мало.
С тех пор, как появилась традиция объявлять животное года, им ни разу не становилась рыба и только один раз было объявлено земноводное - болотная черепаха.
В 2016 году животным года в Латвии был барсук, в 2015 году кабан.
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