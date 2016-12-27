Близится выставка рукоделия "Создано мною…"

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Выставка рукоделия "Создано мною…", которую проводит Лиепайский центр народного творчества и культуры, состоится вот уже в пятый раз. И в выставке может принять участие любой, кто в свое свободное время вышивает и освоил это умение и совершенствовал его путем самообучения, – указывают организаторы. Анкету-заявку можно подать до 13 января.

В выставке принимают участие люди со всей Латвии, они демонстрируют себе, своим близким или друзьям изготовленные, оригинальные, интересные и практические, украшенные вышивкой вещи. Выставка "Сделано мною…" всегда вызывала большой интерес и у участников, и у зрителей. Особенно оцениваются вышивки, которые стали частью аксессуаров, одежды, домашнего текстиля, а также предметов интерьера.

На проводимых ранее выставках интересующиеся могли ознакомиться с вышитыми картинами, мешочками для чая, подушечками для иголок, тапками, ожерельями, брелоками, шляпами, платьями, декором, ляссе, сумками, подушками, настенными часами, настольными лампами, салфетками и другими созданными в разной технике вышивания уникальными работами, которые представили авторы рукоделий из Лиепаи, Риги, Царникавы, Сигулды, Вентспилса, Кулдиги, Айзпуте, Юрмалы и других городов Латвии.

Для того чтобы заявить о своем участии в выставке, следует отправить заполненную анкету-заявку по э-почте: selena.vasiljeva@dome.liepaja.lv до 13 января 2017 года. Положение и анкета-заявка доступны на домашней странице Лиепайского центра народного творчества и культуры: www.liepajaskc.lv.

Открытие выставки рукоделия "Создано мною…" состоится 1 февраля 2017 года в 17.30 в выставочной галерее Лиепайского дома латышского общества.