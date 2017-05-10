Будет Деть открытого театра

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Уже несколько лет подряд Лиепайский театр проводит День открытого театра. В субботу, 13 мая, с 11 до 15 часов снова будет возможность отправиться на экскурсию по театру и увидеть те места, которые во время спектаклей недоступны, – информировала литературный советник театра Занда Борга. В субботу экскурсии начнутся в 11 и 12 часов. В отличие от прежних лет, на экскурсии надо предварительно записаться, заполнив анкету на домашней странице театра www.liepajasteatris.lv. Те кто не запишется на экскурсию и не получит подтверждения, в прогулке за кулисами театра участвовать не сможет. В 20 часов предусмотрена также особая вечерняя экскурсия под руководством директора театра Херберта Лаукштейнса. И на эту экскурсию надо заранее записаться на сайте театра.

Автор: "Курземес Вардс"

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