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"Черный петух в загоне", – под такой главной темой в этом году выполняются работы по разным образовательным программам Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна. Воспитанники обычно демонстрируют свои работы на смотрах. На прошлой неделе с проделанным в первом полугодии в художественном училище ознакомили учащиеся, осваивающие программы дизайна мультимедиа и дизайна рекламы.

Заместитель директора Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна по учебной работе Иева Лейсмане рассказала, что главную тему "Черный петух в загоне" инспирировало объединение музыкального и художественного училищ. Тема "Черный петух в загоне" появилась, вследствие игры слов, а именно фамилий двух исторических личностей – патрона музыкального училища Эмиля Мелнгайлиса (melnais gailis – черный петух) и основателя художественного училища Херманиса Аплоциньша (aploks – загон). "Тема для самой молодежи очень абстрактная, – они не отождествляют ее ни с училищем Мелнгайлиса, ни с Аплоциньшем. Но, может быть, это даже очень хорошо, поскольку большая часть искала это ассоциативно. Может быть, интересно было именно то, что тема не столь связана с училищем, как кажется учителям. Она больше абстрактная", – пояснила методист программ рекламы дизайна и дизайна мультимедиа Зане Блуке.

Еще раньше состоялись смотры работ воспитанников программы рисования и живописи. Методист Санда Лиепа-Вяксе указала, что для оценки работ учащихся третьего и четвертого курсов была приглашена также доцент Латвийской академии художеств Кристине Рубене. А в канун Рождества все воспитанники получили табеля успеваемости. "Оценка завершена, сегодня молодежь получила также табеля успеваемости. Я думаю, что для большей части Рождество было очень радостным", – с улыбкой сказала З.Блуке.

И С.Лиепа-Вяксе, и З.Блуке похвалили воспитанников первого курса. "Первый курс в этом году на нашем отделении очень-очень хороший. Мне кажется, что вообще в училище набран мощный первый курс. Я надеюсь, что воспитанники сохранят радость творения и в течение последующих лет", – сказала руководитель программ дизайна мультимедиа и дизайна рекламы.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 27 декабря.