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Демонстрируют разнообразие умений

Ключевые слова выставка | дом латышского общества

В Лиепайском доме латышского общества открылась выставка прикладного искусства общества народного искусства "Сайва" под названием "В ритмах морских ветров".

Общество "Сайва" было основано 10 лет назад с целью сохранения ремесленных традиций Курземского края и передачи умений будущим поколениям. В апреле ремесленники и мастера этого общества подготовили совместную выставку народного прикладного искусства "В ритмах морских ветров", представленные на ней работы демонстрируют, насколько разнообразные ремесленные навыки сохраняют и развивают в обществе, – от тканых одеял до изысканных украшений. Руководитель общества Ира Цируле рассказала, что работы были подготовлены специально для выставки, и хотя сферы и отрасли, в которых работают ремесленники "Сайвы", очень разнообразны, на выставке удалось их показать, как и задумывалось.

На выставке своим работы демонстрируют 14 мастеров: Ира Цируле, Дзинтра Битена, Анна Сауканте, Айна Юкумсоне-Юкумниеце, Инара Бенсоне, Зента Дзервена, Илзе Эниня, Агнесе Половенко, Инета Палло, Индра Грудупа, Антра Калея, Скайдрите Василевич, Санита Зандере, Роберт Межайнис. Будни членов общества проходят в Доме ремесленников на ул.Дарзу, 4/8, где работают разные мастера своего ремесла. Они работают в открытых мастерских, и в рабочие дни любой интересующийся – и местные жители, и туристы – может посмотреть, как мастера ткут, изготавливают народные костюмы, шьют кукол, делают украшения, отливают свечи, плетут, работают с янтарем, кожей, керамикой и т.д.

Выставку "В ритмах морских ветров" в Доме латышского общества можно будет посетить до 30 апреля.

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