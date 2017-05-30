"Дюймовочкой" завершили сезон

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Кто не знает сказку Ганса Христиана Андерсена про "Дюймовочку" – необыкновенно красивую, хрупкую и очень маленькую девочку, которую в жены захотели взять и мерзкая Жаба, и богатый, слепой Крот? Ее на сцене Лиепайского кукольного театра поставил режиссер Валдис Павловский. И спектаклем "Дюймовочка" театр завершил сезон.

Сказка о "Дюймовочке" на сцене Лиепайского кукольного рождается на чердаке одного дома, где случайно заперты двое детей. Они читают сказку известного датского писателя Г.Х.Андерсена и сами ее разыгрывают, в качестве сказочных образов и деталей используя разные бытовые предметы и вещи. Дети отправляются в мир фантазии, который помогают создать и музыка Бориса Резника, и оборудованная Дидзисом Паэглисом сцена и куклы, которые изготовили мастера кукол Наталия Давидович и Айя Крума и бутафоры Ласма Вайче, Улдис Вайчис и Райтис Озолс.

Сцена насыщена вещами, и ни одна из них в созданном художником чердаке не лишняя. Куклы выразительные, и их несколько, поэтому актерская пара Инга Майоре и Нормунд Карпич в одной версии и Дениса Браша и Ингар Гудерманис – другой, не только должны играть маленьких детей или подростков, но и вжиться в разные сказочные образы, и они успешно это делают. Дети в рядах зрителей после театра говорили, что им понравились и Дюймовочка, и Крот, и другие образы. \Спектакль "Дюймовочка", который предусмотрен для детей с четырехлетнего возраста, является последней новой постановкой Лиепайского кукольного театра в этом сезоне. Актер Нормунд Карпич признал, что работа над спектаклем была очень интенсивной с большим вызовом. Он и Инга Майоре с режиссером Валдисом Павловским работали впервые. "Он очень требовательный, в то же время очень умный, и мы у него многому научились, – сказал актер. – И я очень счастлив, что у меня была возможность с ним работать". Дениса Браша режиссера знает, вместе они работали лет 20 назад. "Большой мастер", – говорит она о В.Павловском. Дениса считает, что посмотреть настоящую сказку – это уже чудо. "Душевность и любовь, сочувствие – это главные ценности, которые чувствуются в этой сказке, – охарактеризовала актриса. – Я сама это чувствую, и надеюсь, что зрители тоже чувствуют".

Что режиссер хотел этой сказкой поведать маленькому зрителю? "Главное – не ум, не расчет, а эмоции и душа. Ими богаты сказки Андерсена. Маленькому зрителю, может быть, час трудно усидеть, но он следит за сюжетом. Может быть, и мама, которая посмотрит спектакль, уделит внимание классическим сказкам, – размышляет режиссер Валдис Павловский. – В каждой, даже самой простой вещи, можно найти что-то красивое. И еще одно дело – творчество. Его сегодня очень не хватает". Он сказал, что магия кукольного театра скрывается в том, что простой предмет в руках актера оживает.