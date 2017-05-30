Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 30. мая

+10°C
Ветер: ZA 2.4 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Letīcija, Lolita, Vitolds

"Дюймовочкой" завершили сезон

Ключевые слова театр | спектакль

Кто не знает сказку Ганса Христиана Андерсена про "Дюймовочку" – необыкновенно красивую, хрупкую и очень маленькую девочку, которую в жены захотели взять и мерзкая Жаба, и богатый, слепой Крот? Ее на сцене Лиепайского кукольного театра поставил режиссер Валдис Павловский. И спектаклем "Дюймовочка" театр завершил сезон.

Сказка о "Дюймовочке" на сцене Лиепайского кукольного рождается на чердаке одного дома, где случайно заперты двое детей. Они читают сказку известного датского писателя Г.Х.Андерсена и сами ее разыгрывают, в качестве сказочных образов и деталей используя разные бытовые предметы и вещи. Дети отправляются в мир фантазии, который помогают создать и музыка Бориса Резника, и оборудованная Дидзисом Паэглисом сцена и куклы, которые изготовили мастера кукол Наталия Давидович и Айя Крума и бутафоры Ласма Вайче, Улдис Вайчис и Райтис Озолс.

Сцена насыщена вещами, и ни одна из них в созданном художником чердаке не лишняя. Куклы выразительные, и их несколько, поэтому актерская пара Инга Майоре и Нормунд Карпич в одной версии и Дениса Браша и Ингар Гудерманис – другой, не только должны играть маленьких детей или подростков, но и вжиться в разные сказочные образы, и они успешно это делают. Дети в рядах зрителей после театра говорили, что им понравились и Дюймовочка, и Крот, и другие образы. \Спектакль "Дюймовочка", который предусмотрен для детей с четырехлетнего возраста, является последней новой постановкой Лиепайского кукольного театра в этом сезоне. Актер Нормунд Карпич признал, что работа над спектаклем была очень интенсивной с большим вызовом. Он и Инга Майоре с режиссером Валдисом Павловским работали впервые. "Он очень требовательный, в то же время очень умный, и мы у него многому научились, – сказал актер. – И я очень счастлив, что у меня была возможность с ним работать". Дениса Браша режиссера знает, вместе они работали лет 20 назад. "Большой мастер", – говорит она о В.Павловском. Дениса считает, что посмотреть настоящую сказку – это уже чудо. "Душевность и любовь, сочувствие – это главные ценности, которые чувствуются в этой сказке, – охарактеризовала актриса. – Я сама это чувствую, и надеюсь, что зрители тоже чувствуют".

Что режиссер хотел этой сказкой поведать маленькому зрителю? "Главное – не ум, не расчет, а эмоции и душа. Ими богаты сказки Андерсена. Маленькому зрителю, может быть, час трудно усидеть, но он следит за сюжетом. Может быть, и мама, которая посмотрит спектакль, уделит внимание классическим сказкам, – размышляет режиссер Валдис Павловский. – В каждой, даже самой простой вещи, можно найти что-то красивое. И еще одно дело – творчество. Его сегодня очень не хватает". Он сказал, что магия кукольного театра скрывается в том, что простой предмет в руках актера оживает.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Культура

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!