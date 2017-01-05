Фоторассказ о людях рядом

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В вестибюле первого этажа Лиепайской думы до 13 января представлена выставка "Знакомьтесь", которую Лиепайский центр диаконии подготовил в сотрудничестве с фотографом Давидом Бирулисом. Это рассказы о том, как люди с особыми нуждами ищут место в жизни, как они чувствуют себя.

Дайна живет в Лиепае, в многоквартирном доме на третьем этаже. После нескольких операций она стала инвалидом 1-й группы, передвигается с помощью ходунков и инвалидной коляски, на улице ходит на костылях. Ходунки слишком тяжелые, чтобы носить их по лестнице вниз и вверх, а в подъезде они могут пропасть. На улице она неоднократно падала, ассистента у Дайны нет.

Лайла всю жизнь провела в инвалидной коляске. Ей хотелось бы посетить Лиепайский театр и музей, но туда невозможно попасть без помощи носильщиков.

Зелма и Валдис – пара, которая живет в так называемом доме на полпути в "Ильги". Зелма занимается рукоделием, Валдис – компьютером, спортом. Они оба ухаживают за огородными грядками и цветочной клумбой. Планируют переселиться в групповую квартиру в Лиепае.

Андрис рос в нескольких детских домах в Латвии, окончил Лиепайскую специальную основную школу-интернат, получил профессию смотрителя зданий. Выполнял разные работы, он любит трудиться. Но по состоянию здоровья ему пришлось уйти со стабильного рабочего места. Теперь официально стал безработным. Готов учиться, и надеется, что жизнь изменится к лучшему.

Это лишь некоторые из героев выставки. Экспозиция подготовлена в рамках осуществляемого центром диаконии проекта "Домино". Он охватывает сферы, над которыми три года работали участники проекта, – возможности трудоустройства людей с особыми нуждами, доступность среды, условия жизни, медицинская помощь, отдых.

Эта выставка будет передвижной, – информировал руководитель центра диаконии Мартиньш Урдзе. Из Лиепаи ее запланировано отвезти в Гробиню, она будет представлена и в других местах, в том числе в Риге.