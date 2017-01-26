Интересно детям и родителям

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Дорогу к зрителям начал детский спектакль Лиепайского театра "Джельсомино в Стране лжецов". И судя по овациям и отзывам после премьеры, новый спектакль нравится как маленьким, так и взрослым зрителям. "Обязательно пойду еще раз на этот спектакль и советую посмотреть его каждому", – после спектакля сказала школьница Лаура Купла.

Сказку итальянского писателя Джанни Родари о мальчике Джельсомино с необычным голосом и его приключениях в Стране лжецов в драматургический материал превратила Эвита Сниедзе, а поставил спектакль главный режиссер Латвийского кукольного театра Гирт Шолис, который впервые работал в Лиепайском театре. Вместе с ним увлекательную историю на сцене помогли отобразить художник по костюмам Зигрида Атале, сценограф Оскар Дрегис, художник Рейнис Петерсонс, композитор Микус Фришфелдс и хореограф Катрина Албуже. А разные роли в спектакле с радостью исполняют актеры Илзе Юра, Анда Албуже, Петерис Лапиньш, Эдгар Озолиньш, Арманд Каушелис, Гатис Малик, Виктор Эллерс и Сандис Пецис.

После премьеры взрослые и маленькие зрители благодарили творческую команду спектакля громкими аплодисментами и овациями. После спектакля "Курземес вардс" встретила школьницу Лауру Куплу с мамой Интой. "Мне очень понравился этот спектакль. Он был сказочным", – увиденное охарактеризовала Лаура. Мама Инта пояснила, что все актеры были великолепными как всегда.

На спектакль пришли также Илзе и Эйнар Мейрисы с дочерью Эвелиной. Спустя долгое время оба родителя пришли в театр, а дочь спектакли смотрит чаще, – рассказала Илзе. Сама Эвелина стеснялась говорить о спектакле "Джельсомино в Стане лжецов", а родители сказали, что дочери пьеса понравилась. Им тоже. Мама довольна тем, что спектакль интересен как детям, так и родителям.