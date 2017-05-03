Конкурс прозы и сказок

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Управление культуры Лиепайского городского самоуправления седьмой год подряд объявило конкурс на памятный приз Эгона Ливса "Люди побережья".

Латвийские издательства приглашают до 28 июля этого года представить на конкурс самые подходящие книги с прозой, появившиеся в период с 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года и повествующие о патриотизме, мореходстве и актуальных в обществе процессах. В свою очередь, воспитанники учебных заведений Латвии могут написать и представить литературные сказки, посвященные столетию Латвии.

Памятный приз "Люди побережья-2017" присуждается в двух категориях: "За лучшее оригинальное литературное произведение в прозе на латышском языке" и "За лучшее литературное произведение школьной молодежи "Закутай Латвию в сказочную шаль".

Произведения прозы могут подавать юридические лица, написав на э-почту: krasta.laudis@inbox.lv с указанием "Лучшее произведение оригинальной литературы в прозе на памятный приз писателя Эгона Ливса". Книги нужно представить в трех экземплярах в Союз писателей Латвии по адресу: Рига, ул.А.Чака, 37-1 или в Лиепайское управление культуры на площади Рожу, 5/6, 96-й каб. Призовой фонд – 1000 евро. Комиссия по оценке произведений вправе фонд разделить и присвоить несколько призов.

Ученики латвийских средних школ и гимназий, а также воспитанники средних и специальных учебных заведений (группа 9 – 12-х классов) могут присылать литературную сказку до 28 июля 2017 года по э-почте: krasta.laudis@inbox.lv, указывая имя, фамилию автора, школу, класс, имя и фамилию учительницы, свою э-почту, адрес, номер телефона. Произведение следует представить с указанием: "Конкурс творческих произведений "Закутай Латвию в сказочную шаль" на 7-ю литературную премию писателя Эгона Ливса". Призовой фонд: 1-е место – 300 евро, 2-е место – 200 евро, 3-е место – 100 евро (участник должен иметь свой личный банковский счет). Комиссия по оценке вправе присваивать признательные и поощрительные призы и проводить творческие мастерские для участников конкурса. Работы учеников будут оценивать учителя латышского языка и литературы: Нормунд Дзинтарс, Байба Лама и Валда Море, а также лекторы Лиепайского университета Линда Зулмане и Сандра Окунева.

Торжественная церемония вручения памятного приза Эгона Ливса "Люди побережья" состоится в Лиепае 16 сентября 2017 года. Конкурс памятного приза Эгона Ливса "Люди побережья" проводит управление культуры города Лиепаи в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии, Лиепайским университетом, ассоциацией учителей латышского языка и литературы и Литературной академией приморских городов.