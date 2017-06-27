Лошадь. Лиепая – Даугавпилс. Шаг за шагом

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Рабочий гул, фанфары праздника открытия и торжественные речи позади. Скульптура призрака боевой лошади, которую в Лиепае создали Эгон Першевиц, Ивонна Калита и Каспар Чекотин, теперь является постоянным объектом среды на территории Даугавпилсской крепости. А газета "Курземес вардс" оглядывается, как, шаг за шагом, создавалась скульптура, как из Лиепаи пропутешествовала в Даугавпилс и там торжественно была открыта, а также интересуется, каковы размышления художников и первые отзывы даугавпилсцев.

Победители второго Международного симпозиума скульптуры Даугавпилсского центра искусства им.Марка Ротко – художники Эгон Першевиц, Ивонна Калита и Каспар Чекотин в течение двух месяцев осуществили идею о скульптуре боевой лошади. После окончания интересной, но интенсивной работы, перевозки, установки и открытия скульптуры в присутствии большого количества людей, после внимания масс-медиа регионального и национального масштаба наступил покой. И художники делятся размышлениями о том, что эта работа для них значила.

"Это мероприятие было замечательным. Очень трудным, но тем слаще плоды, – говорит Э.Першевиц. – Хотя создавать новые работы и есть повседневность художника, в столь крупных проектах редко удается участвовать. И каждая подобная работа – это новый опыт в жизни художника".

"Это был очень увлекательный период, – оценивает И.Калита. – Была хорошая команда и мотивация работать – для Даугавпилсского центра искусства им.Марка Ротко и открытие скульптуры вызвало неожиданно большой интерес. Это было сюрпризом. За это время получен новый художественный опыт, но надо начинать думать о новых работах".

"По-моему, скульптура попала на истинное место в Даугавпилсской крепости, там она кстати. И Даугавпилс меня в хорошем смысле удивил", – признает К.Чекотин. Он признательно оценивает сделанное по приведению в порядок Даугавпилсской крепости и выражает сожаление, что подобное ей, в Военном городке разрушается. "Самоуправление Даугавпилса многое сделало, разместив на территории крепости центр им.Ротко, что привлекает большой поток людей. Можно почувствовать, что там хорошая аура. Культурное наследие сохраняется при помощи искусства. У нас, к сожалению, этого нет", – делает вывод художник.

Но что о призраке боевой лошади говорят сами даугавпилсцы? Александру лошадь очень нравится, хотя, по его мнению, скульптура установлена не в самом лучшем месте – именно под фонарями. "В целом это хорошо. Узнал, что в темноте на ней можно "рисовать" фонариком или фонариком смартфона, и следы света остаются на лошади несколько минут", – рассказал Александр. Елена эту скульптуру не воспринимает как боевую лошадь: "Это просто лошадь, мне нравится. Такой объект гораздо лучше и легче воспринимается, чем непонятные, абстрактные скульптуры". В свою очередь, Сандра, которая лошадь считает особым животным, признает, что она не в особом восторге от такой импровизации. А Айвар добавляет, что важен контекст, почему эта скульптура там установлена. В деградированной среде, по его мнению, можно установить все равно что, лишь бы отличалось от той, и все будет хорошо.