Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 27. июня

+15°C
Ветер: R 11.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Malvis, Malvīne

Лошадь. Лиепая – Даугавпилс. Шаг за шагом

Ключевые слова искусство | скульптура

Рабочий гул, фанфары праздника открытия и торжественные речи позади. Скульптура призрака боевой лошади, которую в Лиепае создали Эгон Першевиц, Ивонна Калита и Каспар Чекотин, теперь является постоянным объектом среды на территории Даугавпилсской крепости. А газета "Курземес вардс" оглядывается, как, шаг за шагом, создавалась скульптура, как из Лиепаи пропутешествовала в Даугавпилс и там торжественно была открыта, а также интересуется, каковы размышления художников и первые отзывы даугавпилсцев.

Победители второго Международного симпозиума скульптуры Даугавпилсского центра искусства им.Марка Ротко – художники Эгон Першевиц, Ивонна Калита и Каспар Чекотин в течение двух месяцев осуществили идею о скульптуре боевой лошади. После окончания интересной, но интенсивной работы, перевозки, установки и открытия скульптуры в присутствии большого количества людей, после внимания масс-медиа регионального и национального масштаба наступил покой. И художники делятся размышлениями о том, что эта работа для них значила.

"Это мероприятие было замечательным. Очень трудным, но тем слаще плоды, – говорит Э.Першевиц. – Хотя создавать новые работы и есть повседневность художника, в столь крупных проектах редко удается участвовать. И каждая подобная работа – это новый опыт в жизни художника".

"Это был очень увлекательный период, – оценивает И.Калита. – Была хорошая команда и мотивация работать – для Даугавпилсского центра искусства им.Марка Ротко и открытие скульптуры вызвало неожиданно большой интерес. Это было сюрпризом. За это время получен новый художественный опыт, но надо начинать думать о новых работах".

"По-моему, скульптура попала на истинное место в Даугавпилсской крепости, там она кстати. И Даугавпилс меня в хорошем смысле удивил", – признает К.Чекотин. Он признательно оценивает сделанное по приведению в порядок Даугавпилсской крепости и выражает сожаление, что подобное ей, в Военном городке разрушается. "Самоуправление Даугавпилса многое сделало, разместив на территории крепости центр им.Ротко, что привлекает большой поток людей. Можно почувствовать, что там хорошая аура. Культурное наследие сохраняется при помощи искусства. У нас, к сожалению, этого нет", – делает вывод художник.

Но что о призраке боевой лошади говорят сами даугавпилсцы? Александру лошадь очень нравится, хотя, по его мнению, скульптура установлена не в самом лучшем месте – именно под фонарями. "В целом это хорошо. Узнал, что в темноте на ней можно "рисовать" фонариком или фонариком смартфона, и следы света остаются на лошади несколько минут", – рассказал Александр. Елена эту скульптуру не воспринимает как боевую лошадь: "Это просто лошадь, мне нравится. Такой объект гораздо лучше и легче воспринимается, чем непонятные, абстрактные скульптуры". В свою очередь, Сандра, которая лошадь считает особым животным, признает, что она не в особом восторге от такой импровизации. А Айвар добавляет, что важен контекст, почему эта скульптура там установлена. В деградированной среде, по его мнению, можно установить все равно что, лишь бы отличалось от той, и все будет хорошо.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Культура

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!