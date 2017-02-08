Можно будет увидеть артефакты

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В конце февраля в отделении Лиепайского музея на ул.К.Укстиня, 7/9 можно будет посмотреть выставку о Гробинском археологическом ансамбле, его истории и настоящем. Стоит ознакомиться с этими объектами, так как их готовят к включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО, – напоминает представитель Гробинского цента туристической информации Илзе Карклиня.

Официальное открытие выставки намечено на четверг, 23 февраля, в 17 часов. Вход будет бесплатным. Любой сможет ознакомиться с артефактами, которые хранятся в Латвийском национальном музее истории и которые найдены во время археологических раскопок на объектах Гробинского археологического ансамбля, а также в окрестностях – в Лигути, Дурбе, Капседе и Таши. Украшения, наконечники копий, ключи и другие свидетельства рассказывают о жизни в этих краях в 7 – 9-м веках. А круглая сакта, самый древний представленный на выставке предмет, датирована периодом от 2-го до 4-го века.

Экспозицию дополнит передвижная фотовыставка "Мой Гробинский археологический ансамбль".