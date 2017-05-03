Работницы Лиепайского музея – главная хранительница фондов музея Рита Круминя (справа), музейный педагог Зане Голдмане и историк музея Антра Бракше – готовятся к празднику белой скатерти. Если погода хорошая и компания подходящая, второй день рождения Латвии можно отмечать и таким образом – как на пикнике.

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Завтра, 4 мая, мы будем праздновать второй день рождения Латвии, и как уж в праздник, каждому предлагают накрыть белую скатерть, собраться вместе с семьями, друзьями, соседями, поделиться радостью о свободе и подать к столу праздничное угощение.

4 мая 1990 года Верховный совет Латвийской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Хотя это можно называть вторым днем рождения Латвии, в обществе он, по сравнению с 18 ноября, не укоренился как государственный праздничный день. В прошлом году, с приближением столетия государства, бюро столетия Латвии предложило назвать 4 мая праздником белой скатерти и предложило людям провести этот день как праздник – собраться в кругу семьи, друзей, соседей, символично накрыть на стол белую скатерть, побыть вместе, побеседовать, петь, танцевать и радоваться своему государству, отмечая свою свободу и свободу Латвии.

Вот уже второй год праздник белой скатерти отмечают в школах и детсадах, городах и волостях, в кругу семьи или в большем кругу, накрывая на стол дома, во дворе или отправляясь на праздничный пикник. В Лиепае праздник белой скатерти 4 мая будет отмечаться также в музее. Там второй день рождения Латвии интересующиеся смогут провести, знакомясь с экспозицией "Люди, жизнь и труд в Южной Курземе", где к столу пригласит знаток блюд Леяскурземе, автор книги "Кулинарное наследие Леяскурземе" Велта Ципа и предложит отведать простоквашу с селедкой, завернутой в газету и приготовленной на углях, с картофелем в мундире и белым маслом, колбасками и сладким супом "Кункулине". Для участия в трапезе в музее следует предварительно записаться.

Но каждый сам дома к столу, накрытому белой скатертью, может подать, что душе угодно или что позволяют возможности. И все же важнее, чем яства на столе, то, какие ценности, предложения и идеи мы можем преподнести Латвии, кем мы являемся для своей Латвии и что она значит для нас.