Ключевые слова симфонический оркестр

Лиепайский симфонический оркестр незадолго до концерта в Шяуляйской церкви на фестивале "Resurrexit", где планировалось исполнить ораторию "Мессия" шведского композитора Свена-Давида Сандстрема, отказался от выступления и уехал домой, – вчера со ссылкой на литовские масс-медиа писал портал "Kasjauns". Оркестр поступил так потому, что в церкви была неподходящая для работы температура воздуха. "Это было ненормально тяжелое решение. Но я им горжусь", – сказал газете "Курземес вардс" руководитель оркестра Улдис Липский.

В Страстную пятницу Лиепайский симфонический оркестр вместе с государственным академическим хором "Латвия" и солистами Элиной Шимкус, Лаурой Тейване, Рихардом Миллером, Станиславом Леонтьевым под руководством Мариса Сирмайса впервые исполнил в Латвии двухчасовую ораторию "Миссия" Свена-Давида Сандстрема. И публика в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" восприняла это с волнением. Это же произведение вместе с еще двумя хорами – хором "Вильнюс" и шяуляйским камерным хором "Полифония" на прошлой неделе. 20 апреля планировалось исполнить на 35-м Международном фестивале "Resurrexit" в Шяуляе, в Литве, в СОБРе Святых апостолов Петра и Павла. Однако исполнение "Миссии" не состоялось, так как Лиепайский симфонический оркестр незадолго до концерта решил не участвовать в нем из-за неподходящих условий.

Руководитель оркестра Улдис Липский, объясняя это решение, упомянул событие 12-летней давности, которое до сих пор свежо в памяти оркестра. "По сей день музыканты оркестра вспоминают, как им пришлось играть на городской площади, когда на инструменты падал снег. И эта травма за 12 лет не зажила, когда руководство не приняло решение защитить их и от унижения, и от порчи инструментов, это уже вошло в фольклор и, как говорится, коллективную память оркестра на все времена", – сказал У.Липский и добавил, что в прошлом году заключен коллективный трудовой договор, в котором указано, что музыканты работают при температуре воздуха от 18 до 25 градусов, иначе невозможно играть в соответствующем качестве.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 26 апреля.