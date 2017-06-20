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Потенциальные актеры пробуют силы

Ключевые слова театр | день открытых дверей

В субботу, 17 июня, Лиепайский университет проводил день открытых дверей. Во время него состоялись также консультации о приеме на учебную программу "Актерское искусство". На них пришли молодые люди из Лиепаи, Кулдиги, Вентспилса, Юрмалы и Риги.

Потенциальные студенты программы "Актерское искусство" сначала ознакомились с Лиепайским университетом, а потом отправились в Лиепайский театр, где проходили консультации. Группами по пять человек потенциальные лиепайские студенты заходили в театральное помещение для репетиций, где их ждали будущие педагоги актерского мастерства Херберт Лаукштейнс, Леон Лещинский, Дмитрий Петренко, вокальный педагог Иева Дреймане и декан факультета гуманитарных и художественных наук Занда Гутмане. Чтобы получить представление о своем соответствии профессии, молодые люди уже к консультации должны были подготовить монолог в прозе, стихотворение и песню на латышском языке.

На консультацию пришло человек двадцать. Пока первая пятерка была на встрече с педагогами, своей очереди ждала Санта Кребсе из Кулдиги, окончившая в этом году среднюю школу. Приехала с намерением показать себя. К консультации девушка подготовила эпифанию Иманта Зиедониса, стихотворение Мары Залите и латышскую народную песню. Санта любит театр с детства, участвовала в школьном театре и иногда помогает в любительском театре. "Очень хорошо чувствую себя на сцене", – говорит она и признает, что хочет испытать силы также в Латвийской академии культуры (ЛАК), где этим летом набирают актерский курс для Валмиерского драматического театра.

Подробнее – в номере газеты "Курземес вардс" за 20 июня.

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