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Приглашает особая выставка изделий из фарфора

Ключевые слова выставка | гробиня

В комнатах памяти Зенты Маурини в Гробине можно осмотреть выставку изделий из фарфора керамика Саниты Абелите "Натюрморт". В свою очередь, 9 февраля там состоится чайный вечер и встреча с автором работ.

Представитель Гробинской краевой думы Кристине Пасторе информирует, что художница в свое время окончила Лиепайское училище прикладного искусства и продолжила образование в Латвийской академии художеств, получила диплом магистра. Будни А.Абелите проводит в Алсунге, где находится и ее мастерская с электрической печью для обжига керамики. В мастерской создается фарфоровая посуда, украшения и статуэтки.

С.Абелите приглашают участвовать в международных пленэрах керамики, симпозиумах, выставках. Более месяца ее работы можно было осмотреть в галерее "PopUp" в Риге, где во время выставки "Ростки" художница накрыла чайный стол, используя свои изделия из фарфора. Их можно было осмотреть и в арт-центре им.Марка Ротко в Даугавпилсе, в "Теяс истаба" в Лиепае. Изделия художницы еще размещены в Лиепае в творческом помещении "Идею боде".

Выставку в комнатах памяти Зенты Маурини можно осмотреть до 16 февраля.

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