Приз в литературе – Яне Эгле

В Риге, в доме музыки "Дайле" состоялась церемония вручения Приза года Латвии в литературе. В номинации "Лучшее произведение в прозе" лавры пожал сборник рассказов писательницы Яны Эгле "В свете".
Сборник вышел в свет в издательстве "Лауку авизе". Писательница Рудите Калпиня рассказы Яны Эгле охарактеризовала следующим образом: "В ареал латышской литературы вместе с книгой появился новый, но созревший голос. Яна Эгле в своей короткой прозе убедительно отображает людей и среду, которую знает и понимает. С восьмью ее реальными рассказами теперь могут ознакомиться также читатели. Люди в них кажется, как бы "списаны" из жизни". Книга Яны Эгле в голосовании на портале "Делфи" признана самым популярным произведением среди читателей.
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