С тонкой иголочкой

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Сегодня в 17.30 в выставочной галерея Лиепайского дома латышского общества состоится открытие выставки рукоделий "Созданное мною…". Ее уже пятый год проводит Лиепайский центр народного творчества и культуры. В течение всего февраля можно будет ознакомиться с 80 работами, выполненными в разных техниках вышивки.

Как рассказали руководители проектов ЦНТК Селена Васильева и Инесе Сердиене, свои работы на выставку могла представить любая рукодельница, которая дома занимается вышивкой больших и маленьких работ и для которой это стало любимым хобби. В выставке участвуют женщины не только из Лиепаи, но и из Гробини, Салдуса и других городов. Поэтому можно сказать, что выставка "Созданное мною…" – мероприятие латвийского масштаба по популяризации техники классической и современной вышивки. Например, вышивка крестиком, гладью, кружевом, бисером, ленточками и др.

В этом году впервые свои работы представили девочки 5, 6 и 7-го классов Лиепайской 10-й средней школы им.Я.Чаксте. Их работы тоже включены в экспозицию. В витринах можно полюбоваться вышитыми бисером украшениями, чепчиками, подушечками для иголок и другими рукоделиями. Представлены картины-вышивки, украшенные вышивкой костюмы. Один из них – изготовленный Гунтой Аусмой Атике руцавский народный костюм с украшенной вышивкой блузкой. Внимание зрителей непременно привлечет картина "Игра" в тяжелой раме, автор которой лиепайчанка Янина Воробейчик.

В течение всего месяца посетителя вставки смогут голосовать за самый красивый, по их мнению, экспонат выставки. Его автор получит приз победителя от магазина "Кумоде". Руководители проектов признали, что всегда при получении присланных или принесенных на выставку работ радуются и восхищаются трудом рукодельниц, их талантом и терпеливостью.