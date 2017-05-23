Сооружается призрак Даугавпилсской крепости

Ключевые слова скульптура

В одном дворе в Лиепае изо дня в день все более четкие очертания обретает крупноформатная скульптура. Три художника – Эгон Першевиц, Ивонна Калита и Каспар Чекотин вместе создают образ лошади-призрака, которая в конце мая отправится в Даугавпилсский центр искусства Марка Ротко в качестве работы, победившей на II Международном симпозиуме скульпторов.

Даугавпилсский арт-центр им.Марка Ротко уже второй раз проводил Международный симпозиум скульпторов и объявил конкурс скульпторов, предложив в этом году создать современный крупноформатный скульптурный объект в виде лошади в Даугавпилсе. На конкурс были представлены 35 заявки идей скульптуры, участие приняли также скульптор Эгон Першевиц и художница Ивонна Калита. Их идею международное жюри признало лучшей. Это одно из высочайших достижений художников в конкурсах.

Эгон и Ивонна, которой скульптор предложил сотрудничество как знатоку лошадей, в конкурсе предложили идею и видение призрака военной лошади Даугавпилсской крепости.

По их мнению, каждое значимое место, сооружение имеет своего призрака. Для Даугавпилсской крепости им могла бы быть военная лошадь, ведь крепость, на территории которой находится центр искусства Марко Ротко, в свое время имела военное значение. "Таким образом, призрак военной лошади действительно отражает суть Даугавпилсской крепости, если таковую имеет военная структура, – говорится в описании идеи художников. На макете скульптуры лошадь видна покрытой повязками. "Первое, что я представил, думая о большинстве серьезных военных конфликтов в прошлом, особенно о Первой мировой войне, – это фотографии воинов с повязками", – эту идею обосновал Эгон Першевиц. Замысел таков, что полностью покрытая повязками лошадь, как подобает призраку, ночью будет излучать свет.

Скульптура призрака военной лошади задумана большей величины, чем настоящая лошадь, высотой почти четыре метра. "Лошадь будет находиться на улице, поэтому она должна быть больше реальной, в противном случае будет похожа на пони", – габариты обосновал скульптор. Работа началась в конце марта, сразу после того, как узнали о победе. Оба художника привлекли третьего участника проекта – Каспара Чекотина, которому идея очень понравилась.

Хотя по замыслам конкурса скульптуру нужно создавать в самом Даугавпилсе в течение месяца, пока проходит симпозиум, но скульптуру лошади-призрака изготавливают в Лиепае. Когда начали говорить об объемах и о том, что необходимо для ее возведения, организаторы симпозиума предложили: а что, если сделать в Лиепае и потом привезти. Вот так трио художников работает в мастерской Эгона, точнее, в ее дворе, так как скульптура выше потолка мастерской. Они подстраховались от плохих погодных условий, соорудив навес, который в случае дождя можно покрыть пленкой. Ведь, чтобы уложиться в сроки, нужно трудиться без остановки. Все трое смеются, что у них самих свой симпозиум.

В конце мая скульптуру придется транспортировать в Даугавпилс. И художники примут участие в установке скульптуры лошади. В июне состоится открытие скульптуры призрака военной лошади.