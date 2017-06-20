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Спектаклю "Женитьба" – восемь номинаций

Ключевые слова театр | ночь лицедеев

Вчера объявили номинантов "Ночи лицедеев" сезона 2016/2017 гг. на призы в 18 категориях. Лиепайский театр получил восемь номинаций за спектакль "Женитьба". Театру Годса достались две номинации. Среди актеров года – Эгон Домбровский.

Спектакль без слов "Женитьба" в Лиепайском театре получил восемь номинаций. Он выдвинут среди пяти спектаклей года большой формы, а режиссер и хореограф Сергей Землянский номинирован в категориях "Режиссер года" и "Художник года по движениям". В свою очередь, актер Гатис Малик за роль Кочкарева в спектакле "Женитьба" вошел в пятерку актеров второго плана. Павел Акимкин, который для этого спектакля создал музыку, выдвинут в категории "Автор музыкальной партитуры года", а Максим Обрезков – "Художник года по костюмам". В категории "Художник по свету года" выдвинут также художник по свету спектакля "Женитьба" Мартиньш Фелдманис. В свою очередь, среди сценографов года названы оформитель сцены для "Женитьбы" Максим Обрезков и автор сценографии спектакля "51-я фотография" Мартиньш Вилкарсис. Художник, псевдоним которого -8, за работу в спектакле "51-я фотография" вошел в пятерку лучших видеохудожников. 

Номинация актера года актеру Эгону Домбровскому за роли в постановках режиссера Дж.Дж.Джиллинджера – Майкл Платонов в спектакле "Платонов" в Лиепайском театре и Зигмар в спектакле "Блесна" в театре Годса. А драматург Раса Бугавичюте-Пеце за материал для спектакля "Блесна" выдвинута в категории "Достижение года в оригинальной драматургии (текст, пьеса или сценарий)". В свою очередь, Дж.Дж.Джиллинджер за спектакли "Блесна" в театре Годса и "Смерть Банни Манро", "8 любящих женщин" в театре "Дайлес" выдвинут в номинации режиссер года. 

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