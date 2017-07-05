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Теперь нужно маленько выдохнуть!

Ключевые слова Сандра Упе | выставка

У меня в Лиепае по-прежнему много друзей", – большому количеству поздравляющих радуется живущая в Норвегии фотохудожница Сандра Упе. Выставка ее работ "16 портретов – 17 пар глаз" открыта в Доме латышского общества.

Художница долго не бралась за портретный жанр, так как это означает проникновение в личное пространство другого человека. Но эти пары глаз доверили себя фотообъективу художницы и теперь смотрят на нас – кто-то с суровым, кто-то с лирическим настроением.

Под фотографиями нет подписей. На предыдущих двух персональных выставках тоже их не было. "Я разрешаю человеку свободно коммуницировать со снимком. Если я сейчас скажу: она гречанка, разве портрет создаст другое впечатление?" – говорит С.Упе. Портретированные люди живут в разных странах. Есть лиепайчане, есть один анонимный портрет, то есть пойманный кадр, есть люди из Норвегии. "Мне случайно попалась даже вице-президент саамов. Я попросила попозировать, даже не зная, кто она такая", – рассказала Сандра.

Часть портретированных людей – друзья Сандры. Начиная фотографировать, художница на них посмотрела по-другому, как на модели, и часто просит позировать: "Начав со знакомых, теперь я уже стала настолько смелой, что начинаю просить позировать даже чужих людей. Насколько легко "раскрыть" знакомых или незнакомых, зависит от самих людей. Фотографируя друзей, с которыми у меня не было отношений фотографа – модели, иногда вижу, как человек "сворачивается", как у него все выше поднимаются плечи. Тогда я говорю: знаешь, теперь нужно маленько выдохнуть! Это не так просто. Я стою с камерой, и модель меня по-настоящему не видит, у нас нет контакта глаз. Но бывали чужие люди, которые совсем свободно и спокойно позируют мне".

Фотографируя каждую модель, используются разные позы и настроения. Потом художница складывает все вместе и выбирает лучшее. Для каждого снимка она пробует как черно-белую, так и цветную версию. Если тона красивые, оставляет цветное фото, на выставленных портретах часто видны цветы. "Наверное, у меня такой этап, когда хочется, чтобы людей что-то окружало. Так как много портретов девушек, мне хотелось, чтобы они что-то держали в руках, и именно цветы, – пояснила Сандра.

Фотохудожница в родной Лиепае гостит довольно часто, последний раз была в апреле. "Нельзя сказать, что я приезжаю и ничего больше не узнаю", – смеется Сандра. Она благодарна своему учителю Гунару Копшталсу и всем моделям, без которых этой выставки не было бы.

Выставка открыта до 29 июля.

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