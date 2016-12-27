"Дети" Аустры представили шестой песенник

Ключевые слова аустра пумпуре | концерт

В помещениях бюро партии "Единство" в "Ромас дарзс" состоялся праздник открытия песенника "Песни друзей Аустры" в Лиепае. Сама Аустра Пумпуре не могла присутствовать, поэтому барды и слушатели отправляли ей хорошие и светлые мысли.

"Песни друзей Аустры" – уже шестой песенник, выпущенный обществом Аустры. "Главная идея издания таких песенников – желание сохранить песни", – сказала представительница общества и исполнительница песен Инесе Сердиене. Она отметила, что это не популярная музыка, и ее не сочиняют профессиональные композиторы, кроме некоторых, а сами барды – музыканты, для которых это призвание. "Современный народный фольклор", – охарактеризовала песни Инесе.

В песенник друзей Аустры, издание которого спонсировала сама Аустра Пумпуре, включены 46 песен 28 авторов. "В этом песеннике собраны песни нашей души, которые при встрече мы поем, те, которые создали мы сами", – на концерте презентации песенника сказала Инесе Сердиене. "Аустра Пумпуре – такой феномен, что находясь вблизи нее невозможно не начать писать песни, если в тебе есть хоть какая-нибудь искра творчества", – о вдохновляющей силе Аустры Пумпуре сказала писательница Яна Эгле.

В предисловии песенника бард Арнис Милтиньш пишет: "Мой друг – время. Время, эпоха или просто миг. Миг, который проведен вместе со всеми, с песнями, беседами, со смехом, в тишине… (..) Хочу пожелать, чтобы вы через песни друзей Аустры почувствовали очарование этого времени, эпохи и мгновения, чтобы вы всегда сумели подобрать правильные слова и сумели и выслушать, и понять, и простить своего друга".