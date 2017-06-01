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Дух рока на "Пут, веини!"

Ключевые слова концерт | пут, веини!

В конце недели, 2 и 3 июня, на концертной эстраде "Пут, веини!" состоится фестиваль "Rockin' Liepaja 2017", который проводят компания звукозаписи "Sliptrick Records" и мотоклубы "Iron Wolf MC" и "West Coast Liners".

Чтут традиции

Менеджер "Sliptrick Records" и один из основателей мотоклуба "Iron Wolf MC" и сержант клуба Альберт Руя рассказал, что он является автором идеи рок-фестиваля "Rockin' Liepaja". "В Лиепае больше нет рока. И если мне не могут предложить рок, то я позабочусь о нем сам. Не только для себя, но и для других", – пояснил А.Руя. Идея появилась в прошлом году, после проведенного мотоклубом "Ветрас путни" мероприятия "Ночь птиц". "Тогда я увидел, как сильно людям не хватает рока. Затем я узнал, что в этом году не состоится фестиваль Фонтейна. Но что-то такое нужно", – продолжил он.

А.Руя решил, что это мероприятие не будет одноразовым. "Есть задумка, что фестиваль впредь будет проходить ежегодно. Также создана Латвийская ассоциация рок-музыки, и мне предложили участвовать. Мы постараемся работать, чтобы Лиепая и впредь оставалась столицей рок-музыки Латвии", – поведал А.Руя.

Конец первой недели июня связан с периодом, когда прежде проходила акция "Мы – Лиепае", но программа рок-фестиваля побуждает проводить параллели также с легендарным фестивалем "Лиепаяс дзинтарс". А.Руя соглашается: "Обязательно можно проводить параллели между обоими упомянутыми мероприятиями!" 

И молодые, и легендарные

На рок-фестивале будет возможность встретиться и с известными и любимыми лиепайчанами группами, и с молодыми исполнителями. Фестиваль начнется уже в пятницу, 2 июня в 16.30 на площади Рожу программой дефиле оркестра Национальных вооруженных сил, после чего последует торжественное шествие по ул.Пелду на концертную эстраду "Пут, веини!". В свою очередь, в 18 часов состоится открытие фестиваля. По задумке организаторов, первый день фестиваля, который прозвучит в Приморском парке до 5 утра, больше предназначен для молодежи. На сцену поднимутся группы: "Кекси", "Тумса", "Дзелзс вилкс", "AC/DC Tribute.LT", а также лиепайчане – группа "Flying Bra" и другие. Также представитель Литвы Ричард Вимерис, который в свое время на фестивале "Лиепаяс дзинтарс" обошел группу "Зодиакс", – поведал  А.Руя.

И в субботу весь день будет предоставлена возможность выступать молодым группам. А.Руя говорит: "Концерт будет бесплатным для всех. Аттракционы в этот день с 10 утра до 15 часов будут доступны каждому. И для малышей, которые еще не умеют ходить, и для тех, кто пользуется тростью в качестве опоры, и кому нравится сидеть и играть в карты. На территории рядом с концертным садом будут и батуты, и марафон для малышей "Бейби рок", соревнования на велосипедах ДИП-ДАП и др. Да, будет еще возможность поиграть на гитаре и посидеть за барабаном, поскольку этот день предусмотрен как праздник для всей семьи".

Большой субботний концерт начнется в 17 часов. "С Валдисом Скуиньшем и группой "Серкоциню цехс", с Гунтаром Бречсом и Вернером Бокумсом. На сцене в основном будут только лауреаты фестиваля "Лиепаяс дзинтарс" – Иго, группы "Юмправа", "Перконс", "Кредо", "Линга" и другие", – говорит А.Руя. Он считает, что, таким образом, фестиваль "Rockin' Liepaja" попытается вернуть дух и душу лиепайского рока. Именно по этой причине местом проведения мероприятия выбран концертный сад "Пут, веини!". "Что может быть более легендарным, чем "Пут, веини!? – вопрошает А.Руя. Если рок, то он должен быть только и исключительно в этом  месте!" 

Надеется на тысячи

Когда его спросили о финансировании для проведения фестиваля, А.Руя пояснил: "В основном необходимые для организации средства привлекаются от спонсоров и доброжелателей. Крупнейшим спонсором является "Кока-Кола", еще "Цесу алус", "Рамирент", а также "Чили пица" и другие предприятия.

Организаторы не скрывают, что получена также финансовая поддержка от Лиепайского самоуправления. "Из городского бюджета на проведение рок-фестиваля выделено финансирование в размере 6,5 тысячи евро. Оно предусмотрено для проведения бесплатных мероприятий для лиепайчан и гостей города", – пояснил А.Руя и добавил, что, конечно, планируются также доходы от продажи билетов. В течение двух дней фестиваля, а также ночи запланировано принять как минимум около 3000 посетителей – каждый день по полторы тысячи. Билеты до этого продавали за 20 евро, но, с приближением фестиваля, их цены растут. "Через каждые пару дней цена повышается на 2 евро", – сказал А.Руя.

Он поблагодарил команду, которая приняла участие в организации фестиваля – Петериса Криевиньша, Элгара Рогу, Яниса Бекериса, Байбу Стирну, Антру Валтере, членов обоих мотоклубов, особенно их президентов – Гунтиса Фелдманиса и Атиса Апиниса, а также владельца и босса компании "Sliptrick Records" Карло Муселли. "Без них это осталось бы лишь на уровне идеи", – сказал А.Руя.

О том, случайность ли это, что фестиваль проходит в день выборов самоуправлений, организатор сказал: "Сначала было запланировано провести фестиваль 17 и 18 июня, но в это время состоится фестиваль "Виргафест". Чтобы мероприятия не дублировались, не наступали друг другу на мозоли, мы решили провести рок-фестиваль уже в начале июня". Он надеется, что люди выйдут из дома, чтобы отправиться в избирательные участки и у них появится еще одна хорошая причина, чтобы не сидеть дома.

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