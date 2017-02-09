 Хору "Атбалсс" – европейское золото

"Золотые девушки" – хор "Атбалсс" с дирижером Илзе Валце в центре. Фото: Публичное

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Женский хор "Атбалсс" Лиепайского университета вернулся со вторых соревнований Гран-при Наций в Берлине, где завоевал золотую медаль в категории фольклора. Конкурс проходил в камерном зале Берлинской филармонии. Художественный руководитель хора "Атбалсс" Илзе Валце и дирижер Ольга Блаузде очень довольны полученной наградой. "Мы привезли домой не только золотую медаль, но и много впечатлений", – поведали они. Дирижер хора Ольга Блаузде сказала, что участие в конкурсе для хора было эксклюзивным опытом и дало возможность ознакомиться также с хоровой музыкой других стран. Хористкам ярко запомнился как сам конкурс, так и выступление в церкви св.Матвея вместе с другими коллективами. Эмоциональным было участие в вечерах дружбы, церемониях открытия и завершения вместе с хором Берлинского радио, где прозвучало написанное композитором Эриком Эшенвалдсом специально посвященное этому событию новое произведение. В конкурсе участвовали коллективы из Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литвы, Китая, с Украины, из России, Турции, Словении и других стран.

Автор: "Курземес Вардс"

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