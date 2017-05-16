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Израиль подарил благотворительный концерт

Ключевые слова концерт | благотворительность

По случаю 69-й годовщины независимости своего государства посольство Израиля в среду в Лиепае организовало благотворительный концерт. В свою очередь, перед тем посол Израиля Лиронн Бар-Саде встретилась с руководством самоуправления в здании Лиепайской думы.

Перед концертом посол Израиля Лиронн Бар-Саде вручила также особый подарок – пожертвование в размере 1000 евро, предусмотренное на улучшение Лиепайского дневного центра для лиц с нарушениями умственного развития. Пожертвование будет использовано на приобретение новой электроплиты с духовкой для занятий домоводством и на настил мягкого покрытия под уличными тренажерами, которые находятся во дворе заведения, – газете "Курземес вардс" рассказала руководитель центра Майя Агатина. Дневной центр находится на ул.Т.Брейкша, сейчас его посещают 32 человека в возрасте с 16 лет, которые там проводят весь день, а по вечерам возвращаются к себе домой в семьи или групповые квартиры.

На концерте выступил дуэт израильских музыкантов – Михаэль Клингхоффер (контрабас) и Шани Инбар (гитара), которые исполняли серьезную музыку, а одно современное произведение – "Поэт" молодого израильского композитора Шахар Регев было исполнено впервые в мире. В свою очередь, среди публики в основном были клиенты социальной службы, а также другие приглашенные, в том числе из Лиепайской еврейской общины, и т.д. Вход был предусмотрен только для приглашенных слушателей. Социальная служба распространила 110 приглашений среди клиентов получившего пожертвование дневного центра и обителей социальных домов, так и семей клиентов службы поддержки семьи.

Участников концерта удивили предпринятые посольством меры безопасности, так как в камерный зал Дома латышского общества можно было попасть только пройдя через ворота безопасности, в свою очередь, охранники требовали предъявления какого-нибудь документа личности. Однако эти меры были не совсем эффективными, так как музицированию и слушанию чрезвычайно мешали почти непрерывающиеся звонки мобильных телефонов.

Как гитарист, так и контрабасист в среду дали мастер-классы для воспитанников училища музыки, искусства, а также контрабасистов Лиепайского симфонического оркестра.

Посол Л.Бар-Саде Лиепае предложила и дальнейшее сотрудничество, – рассказал заместитель председателя Лиепайской думы Гунар Ансиньш. По его словам, в следующем году в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" планируется выставка работ двух дизайнеров, родившихся в Лиепае и позже ставших жителями Израиля.

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