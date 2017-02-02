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Уже в это воскресенье, 5 февраля, на канале "LTV1" в прямом эфире можно будет наблюдать за конкурсом "Supernova 2017", где среди участников будут также лиепайчане, которые будут бороться за путевку на конкурс "Евровидения" на Украине. Борьба будет жесткой, ибо, как признало жюри, на конкурс заявлено много хороших песен.

В этом году на участие в третьем конкурсе "Supernova" подано рекордное количество песен, в целом 168 песен. Из них выбраны 22, которые уже переданы на вердикт слушателям.

Подробно с 22 участниками можно было ознакомиться 29 января в передаче "Supernova 2017. Dalībnieku atlase".

Год начался великолепно

Среди участников также группа "Rock'n'Berries", в составе которой два лиепайчанина – солист Оскар Миллерс и бас-гитарист Янис Нарбутс. Группа основана в 2013 году.

На вопрос, что побудило участвовать в конкурсе, Оскар указал, что конкурс является великолепной возможностью показать себя и свою музыку широкой публике.

"Об участии на конкурсе "Supernovā" мы думали и раньше, но именно теперь мы созрели для участия. В прошлом году мы издали первый альбом "Smoothie Call", и с двумя номинациями попали в список номинантов на приз "Zelta Mikrofons 2017" – "Дебют" и "Альбом поп-музыки". Так что год начался великолепно!"

Русский язык красивый

Среди конкурсантов находится также группа "HiQ". В его составе два парня из Лиепаи – Кристап Чимбарс и Марек Радзевич. Вместе они начали выступать в начале 2015 года. Песни они пишут на латышском, русском и английском языках. В настоящее время они работают над дебютным альбомом, который планируется презентовать в марте этого года.

На конкурсе "Supernovā" группа "HiQ" участвует с песней "Таю oт любви". Для песни снят также клип, который снимали в Кулдиге.

Между тем, Кристап Чимбарс отмечает: "Мы первые в истории, кто стартует в отборе Евровидения в Латвии с песней на русском языке. Вместе с тем мы хотим сказать, что латыши должны быть едины с живущими здесь русскоязычными. Латыши должны понимать русский язык, а русские должны говорить по-латышски! Надо все же понимать, что мы живем здесь вместе и будем жить!"

Но в то же время, он подчеркнул, что в случае победы, язык песни будет изменен.

Почему? "Не потому, что русский – плохой язык, он , наоборот, красивый. Но власть на Украине создает различные препятствия для использования этого языка. Язык тут не причем, во всем виновна власть!"

В первом отборе конкурса 5 февраля в 21.25 будут соревноваться 11 участников, и среди них "Rock'n'Berries". А во втором отборе, 12 февраля будут участвовать остальные 11 групп, в том числе и "The HiQ".

Bet otrajā atlasē, 12.februārī, par par finālu cīnīsies nākamie 11 dalībnieki, starp tiem arī "The HiQ".