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"Лиепайское лето" с местными и международными знаменитостями

Ключевые слова музыка | фестиваль

Этим летом в июле и августе будет проходить многолетний фестиваль академической музыки "Лиепайское лето". Солисты Байба Скриде, Даниил Булаев, Пина Наполитано, Юлианна Баварская, Гунтис Кузьма и Мартиньш Залите вместе с Лиепайским симфоническим оркестром, Лиепайским струнным квартетом, молодежным оркестром Евросоюза и дирижерами Атваром Лакстигалой, Луцом Келером и Василием Петренко в пяти концертах слушателям доставят музыкальную экскурсию через века и страны.

"Лиепая, лето и симфоническая музыка – неразрывные величины, которые с 1881 года в городе акцентируют и чтят традиции европейской музыки. В отношении отбора как музыки, так и приезжих артистов, это будет праздником европейское отличия", – утверждает Улдис Липский, член правления организатора фестиваля "Лиепайское лето" Лиепайского симфонического оркестра. Хотя зимой в неформальных беседах допускалась вероятность, что летний фестиваль в этом году не состоится, однако уже объявлено пять концертов: два из них предусмотрены в жанре камерной музыки, а три – с симфонической музыкой. Все концерты в этом году будут звучать в концертном зале "Лиелайс дзинтарс". Первый из них ожидается 22 июля, когда вместе с Лиепайским симфоническим оркестром к слушателям вернутся дирижер Атвар Лакстигала. В программе – 1-я оркестровая сюита "Пер Гюнт" норвежского композитора Эдварда Грига, 6-я симфония Людвига ванн Бетховена. На этом концерте наконец-то решится одна интрига – прозвучит ранее отложенный сочиненный композитором Платоном Буравицким 11-й Лиепайский концерт для голоса с оркестром. Первым исполнением этого концерта завершится начатый в 2010 году и в течение этих лет созданный цикл 12 лиепайских концертов. Соло 11-го Лиепайского концерта исполнит солистка Латвийской национальной оперы, сопрано в диапазоне трех октав Юлианна Баварская.

Особую программу готовит местный коллектив высокой пробы – Лиепайский струнный квартет. Его участницы Лига Балтабола, Гинта Алжане, Зане Дзиесма и Дина Пуките вместе с кларнетистом Гунтисом Кузьмой предложит музыку со спокойным звучанием, а также ощущение романтизма и прикосновения грузинского темперамента, исполнит произведения таких композиторов как Йозеф Гайдн, Хуго Вольф, Сулхан Цинцадзе, Антонин Рейха.

Приветы из Италии привезет шармантная пианистка Пина Наполитано. 9 августа итальянская пианистка будет ждать посетителей на концерте, на котором будет звучать музыка Иоганнеса Брамса, Альбана Берга, Арнольда Шенберга, Джеффри Мамфорда и Мориса Равеля. На концерте "Симфонические выдающиеся произведения европейских композиторов", который прозвучит 11 августа, ожидается повторная встреча с дирижером Луцом Келером, который в последний раз дирижировал Лиепайским симфоническим оркестром на концертах в мае. В программе такие известные композиторы-гении как Фольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт, Антонин Дворжак. Но особенно примечательно, что на концерте в амплуа солиста примет участие гобоист своего оркестра Мартиньш Залите, которому доверена сольная партия в концерте для гобоя Александро Марчелло.

В свою очередь, на заключительном концерте "Лиепайское лето" – только гости. Впервые в "Лиелайс дзинтарс" выступит выдающаяся латышская скрипачка Байба Скриде, в статусе особого гостя концерта выступит талантливый и полюбившийся публике молодой скрипач Даниил Булаев. В гости приедет также молодежный симфонический оркестр Евросоюза. Под руководством дирижера Василия Петренко прозвучит прекрасная, пронизанная звуками и атмосферой северных стран программа: композиция латышского композитора Петериса Васкса "Одинокий ангел" – медитация для скрипки и оркестра струнных инструментов, произведение наиболее известного эстонского композитора Арво Перта "Fratres" для скрипки, струнных инструментов и перкуссий, 1-я симфония финского автора музыки Жана Сибелиуса и увертюра норвежца Карла Нилсена к опере "Маскарад".

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