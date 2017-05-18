Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 18. мая

+10°C
Ветер: D 3.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Inese, Inesis, Ēriks

ЛСО дарит возможность совместного выступления

Ключевые слова симфонический оркестр | концерт

Лиепайский симфонический оркестр (ЛСО) на Клайпедском международном фестивале виолончелистов, в котором он выступил с концертом, преподнес приз зрительских симпатий участнику конкурса Рустему Хамидуллину. Это возможность выступить в следующем концертном сезоне вместе с оркестром, – информировала его представительница Дайна Ванага.

5 мая в Клайпеде состоялся финал Международного конкурса виолончелистов, на котором свой приз зрительских симпатий – возможность выступать вместе с ЛСО в концертном сезоне 2018/2019 года – член его правления Улдис Липский от имени оркестра за яркое выступление вручил виолончелисту Рустему Хамидуллину из России. "Лиепайский симфонический оркестр с радостью принял предложение партнера по сотрудничеству и друга – Клайпедского камерного оркестра и его лидера Миндаугаса Бачкуса, выбрать из числа участников Клайпедского международного фестиваля и конкурса виолончелистов своего фаворита, которому предложить сотрудничество в будущем, – поведал он. – Рустем Хамидуллин в ходе конкурса фактически не оставил альтернативы. Его блестящая техника, нюансированная фразировка и сценическая харизма являются ценностями, которые, обогащенные янтарным звучанием нашего оркестра, будут восхищать слушателей в Лиепае и других местах в Латвии". Р.Хамидуллин родился в 1989 году в России и является лауреатом 15 разных национальных и международных конкурсов. Он часто играет в Европе и Азии, выступая и в качестве музыканта оркестра, и солиста. 

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Музыка

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!