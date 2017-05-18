ЛСО дарит возможность совместного выступления

Ключевые слова симфонический оркестр | концерт

Лиепайский симфонический оркестр (ЛСО) на Клайпедском международном фестивале виолончелистов, в котором он выступил с концертом, преподнес приз зрительских симпатий участнику конкурса Рустему Хамидуллину. Это возможность выступить в следующем концертном сезоне вместе с оркестром, – информировала его представительница Дайна Ванага.

5 мая в Клайпеде состоялся финал Международного конкурса виолончелистов, на котором свой приз зрительских симпатий – возможность выступать вместе с ЛСО в концертном сезоне 2018/2019 года – член его правления Улдис Липский от имени оркестра за яркое выступление вручил виолончелисту Рустему Хамидуллину из России. "Лиепайский симфонический оркестр с радостью принял предложение партнера по сотрудничеству и друга – Клайпедского камерного оркестра и его лидера Миндаугаса Бачкуса, выбрать из числа участников Клайпедского международного фестиваля и конкурса виолончелистов своего фаворита, которому предложить сотрудничество в будущем, – поведал он. – Рустем Хамидуллин в ходе конкурса фактически не оставил альтернативы. Его блестящая техника, нюансированная фразировка и сценическая харизма являются ценностями, которые, обогащенные янтарным звучанием нашего оркестра, будут восхищать слушателей в Лиепае и других местах в Латвии". Р.Хамидуллин родился в 1989 году в России и является лауреатом 15 разных национальных и международных конкурсов. Он часто играет в Европе и Азии, выступая и в качестве музыканта оркестра, и солиста.