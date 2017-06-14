Музыканты и художники получили квалификацию

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Близится к завершению первый учебный год в центре профессиональной компетенции "Лиепайское училище музыки, искусства и дизайна". На программах музыкального образования последний квалификационный экзамен состоялся вчера, а учащиеся образовательных программ искусства и дизайна свои заключительные работы представят сегодня.

Вчера легкая ламповая лихорадка царила в помещениях музыкального училища на ул.Аусекля. В концертном зале Мелнгайлиса проходил квалификационный экзамен по дирижированию. Его сдавала Кристине Шмиукше, которая сначала на протяжении 15 минут должна была продемонстрировать оценочной комиссии работу с учебным хором училища, а потом дирижировать тремя песнями. После экзамена председатель оценочной комиссии, доцент кафедры хорового дирижирования Латвийской музыкальной академии им.Я.Витола Янис Балтиньш лишь выразил сожаление, что выступление было всего одно, то есть, программу дирижирования оканчивает всего одна учащаяся.

После экзамена Кристине Шмиукше оценила, что все удалось хорошо, только в работе с хором могло бы быть лучше. Небольшое волнение было только в самом начале экзамена. Было заметно, что больше самой экзаменуемой волновался ее учитель Андрис Контаутс, который пел в рядах учебного хора. Кристине с улыбкой отметила, что учитель часто волнуется больше нее, но, когда она слишком спокойна, взбадривает и "придает остроты". По ее словам, у учителя можно многому поучиться. Позже выяснилось, что Кристине сдала экзамен очень хорошо, но еще предстоит принять решение, куда идти учиться дальше. Учитель Андрис Контаутс советует поступать в Латвийскую музыкальную академию, но Кристине, которая в прошлом году окончила также Лиепайскую государственную 1-ю гимназию, не может сделать выбор между музыкальной академией и академией культуры. Но, что бы она ни выбрала, музыка всегда будет в ее жизни.

Экзамены на прошлой и на этой неделе сдавали также учащиеся программ игры на духовых, ударных, струнных инструментах/игры на гитаре, клавишных инструментах, вокального музыкального образования. А первые выпускники в этом году будут на одной из новейших программ музыкального среднего образования "Популярная и джазовая музыка". В общей сложности в этом году музыкальное училище окончат 13 учащихся, а в прошлом году у него был всего один выпускник.

Квалификационный экзамен по дирижированию вчера был последним у учащихся образовательных программ в сфере музыки, а сегодня уже с 11 часов в "Лиелайс дзинтарс" свои квалификационные работы, тема которых в этом году – "Отпечаток", оценочной комиссии представит 41 учащийся программ искусства и дизайна. А в 17 часов на смотре моды учащиеся программы дизайна одежды представят новые коллекции нарядов, о визуальном облике позаботятся учащиеся программы стилистов визуального облика.

А уже на следующей неделе ожидается первый выпускной в Лиепайском училище музыки, искусства и дизайна. Он состоится 22 июня в концертном зале "Лиелайс дзинтарс".