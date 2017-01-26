Очарован гитарой

Ключевые слова музыка

Кирилл Швидченко – душевный мальчик из Военного городка. Он любит лепить фигурки из глины, и, как уж многим детям, ему нравится пицца. Но больше всего мальчик любит играть на гитаре. Кирилл это делает охотно и с большим увлечением, хотя он слабовидящий и услышать окружающий мир ему помогают слуховые аппараты. "Он настоящее чудо", – о своем воспитаннике говорит учительница игры на гитаре Даце Милзере.

14-летний Кирилл Швидченко является учеником 7-го класса Лиепайской 3-й основной школы. Вот уже второй год он каждую неделю с радостью посещает также Лиепайскую 2-ю музыкальную школу в Военном городке, где осваивает игру на гитаре.

Однажды в гостях он услышал гитару, и сказал родителям, что хочет научиться играть на этом инструменте. Мама Кирилла – Светлана вспоминает: "У нас были сомнения, примут ли такого ребенка в школу". Но теперь она от всей души благодарна школе, ее руководству и педагогам, что они не побоялись взять Кирилла.

Особый контакт у мальчика образовался с учительницей игры на гитаре Даце Милзере. Это было видно также во время встречи, когда корреспондент "Курземес вардс" посетила музыкальную школу в Военном городке, и у Кирилла в это время было занятие. "По сути дела, у меня такой ребенок впервые, – говорит учительница Даце. – И я сначала не знала, что мне делать. Был небольшой шок, смогу ли я с этим справиться. Но тогда поняла – опыт учительницы у меня есть, интуиция тоже, попробую, что получится. Сначала после одного урока мне казалось, что я провела целых восемь. Он даже не знал, как выглядят ноты, этому нужно было научить. Теперь я уже очень жду каждый урок. Общение с Кириллом также очень многое дает". Кирилл свою учительницу игры на гитаре называет доброй. Строгая ли она? "Когда как", – немного застеснявшись, но с улыбкой отвечает мальчик.

То, сколь большое значение имеет взаимный контакт между учителем и учеником, Д.Милзере объясняет также спецификой музыкальной школы. "Здесь не то, что в школе, где 15 детей и каждого ребенка ты не можешь подпускать к себе очень близко. Но музыкальные школы отличаются тем, что общение ученика и учителя происходит наедине", – говорит Д.Милзере. В такой ситуации дети обычно бывают более откровенны, иногда учителю доверяют даже больше, чем родителям. "В музыкальной школе мы должны раскрывать детей эмоционально. Не все станут знаменитыми музыкантами, но именно в духовном смысле они раскрываются", – одну из важнейших задач подчеркивает учительница Даце, а в отношении Кирилла говорит – он очень чуткий. Такое ощущение, будто он читает мысли.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 26 января.