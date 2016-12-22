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Оратория для праздничной радости  (1)

Ключевые слова симфонический оркестр | концерт

К Рождеству специальный концерт готовит Лиепайский симфонический оркестр. Это рождественская оратория композитора Рихарда Дубры "Oratorio in Natali Gaudio", которая в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" прозвучит 23 декабря в исполнении ЛСО, Государственного академического хора "Латвия", солистов Национальной оперы – меццо-сопрано Лауры Грецкой и тенора Михаила Чульпаева. На концерте будет присутствовать и сам композитор Рихард Дубра.

Рождественскую ораторию "Oratorio in Natali Gaudio" для оркестра, хора и солистов композитор Рихард Дубра сочинил в 2011 году по предложению хора "Сведбанк", и ее первое исполнение состоялось в конце того же года в Риге в церкви Святого Иосифа. Композитор, будучи рад тому, что его произведение прозвучит в Лиепае, на прошлой неделе в радиопрограмме "Классика" рассказал, что произведение сочинено в жаркий июль 2011 года, оно потребовало много сил и ресурсов. Эта философская музыка, в которой акцентированы ощущения праздничной ночи, поможет слушателям хотя бы ненадолго забыть о праздничной спешке и предаться созерцательным чувствам.

Замысел об исполнении рождественской оратории в Лиепае принадлежит главному дирижеру ЛСО Атвару Лакстигале, который хотел к празднику подготовить соответствующий концерт.

 Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 22 декабря.

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