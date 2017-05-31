"Рута" укрепляет идентичность

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Лиепайское литовское общество "Рута" удовлетворено участием в проекте Министерства культуры по поддержанию духа общественных организаций национальных меньшинств.
Теперь у всех участниц ансамбля литовского общества "Сенолиай" есть новые блузки, а также обновлены жилетки и юбки. У литовского общества "Рута" теперь есть также подтверждение своей идентичности – флаг, с которым можно участвовать в совместных мероприятиях, – информировала руководитель проекта "Поддержка лиепайского общества литовской культуры "Рута" Рита Розентале. Все это уже удалось продемонстрировать на проходившем в конце прошлой недели в Риге Международном фестивале песни и танца "Цвета моей отчизны". "Радость, которую вызывает такой совместный праздник, дает новый импульс ансамблю "Сенолиай", чтобы совершенствовать свой репертуар, чтобы с гордостью за принадлежность к литовскому народу жить и действовать совместно с другими народами на своей родине Латвии, в близком сердцу городе Лиепае", – поведала Р.Розентале. Общество в качестве подарка получило также фотоаппарат, с помощью которого можно увековечить и популяризовать свою деятельность.
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