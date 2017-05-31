"Рута" укрепляет идентичность

Ключевые слова литовская община

Теперь у всех участниц ансамбля литовского общества "Сенолиай" есть новые блузки, а также обновлены жилетки и юбки. У литовского общества "Рута" теперь есть также подтверждение своей идентичности – флаг, с которым можно участвовать в совместных мероприятиях, – информировала руководитель проекта "Поддержка лиепайского общества литовской культуры "Рута" Рита Розентале. Все это уже удалось продемонстрировать на проходившем в конце прошлой недели в Риге Международном фестивале песни и танца "Цвета моей отчизны". "Радость, которую вызывает такой совместный праздник, дает новый импульс ансамблю "Сенолиай", чтобы совершенствовать свой репертуар, чтобы с гордостью за принадлежность к литовскому народу жить и действовать совместно с другими народами на своей родине Латвии, в близком сердцу городе Лиепае", – поведала Р.Розентале. Общество в качестве подарка получило также фотоаппарат, с помощью которого можно увековечить и популяризовать свою деятельность.

Лиепайское литовское общество "Рута" удовлетворено участием в проекте Министерства культуры по поддержанию духа общественных организаций национальных меньшинств.

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.