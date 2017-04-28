Сениоры будут танцевать на международном фестивале

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В мае в Лиепае состоится международный танцевальный фестиваль сениоров. Когда в прошлом году в Лиепае дамы начали осваивать этот вид танца, преподаватель Лаймдота Андерсоне выразила решимость уже через год такой фестиваль здесь организовать, и вот это осуществилось.

18 мая в 18 часов на площади Рожу состоится вступительный концерт международного танцевального фестиваля сениоров "Танцуй с морем и ветром". В нем примут участие танцевальные группы из Эстонии и Лиепаи. Лиепаю будет представлять танцевальная группа дневного центра пенсионеров "Риетумвейш" и Дома латышского общества, – информирует руководитель дневного центра Астрида Вердиня.

19 мая в 16 часов в Доме латышского общества состоится главный концерт. В нем примет участие 18 коллективов из Эстонии, Литвы и Латвии. Кроме лиепайчан, Латвию будут представлять также группы из Риги, Скривери, Огре, Вентспилса, Сигулды, Бабите, Лутрини, Юрмалы, Икшкеле и Резекне.

Музыкальную паузу между танцами пением заполнит Майя Калниня. Концерт будет вести автор программы фестиваля, сертифицированный преподаватель Германской ассоциации танцев сениоров Л.Андерсоне. А после награждения коллективов состоится вечер отдыха для участников, на котором будет музицировать Валдис Айварс. В Лиепае такой фестиваль проводится впервые. Посещение концертов для всех интересующихся – бесплатно. Фестиваль поддерживает Лиепайское самоуправление.