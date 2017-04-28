Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Пятница, 28. апреля

+1°C
Ветер: A 3.0 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Gundega, Terēze

Сениоры будут танцевать на международном фестивале

Ключевые слова танцы

Фото: Руслан Шульга

 В мае в Лиепае состоится международный танцевальный фестиваль сениоров. Когда в прошлом году в Лиепае дамы начали осваивать этот вид танца, преподаватель Лаймдота Андерсоне выразила решимость уже через год такой фестиваль здесь организовать, и вот это осуществилось.

18 мая в 18 часов на площади Рожу состоится вступительный концерт международного танцевального фестиваля сениоров "Танцуй с морем и ветром". В нем примут участие танцевальные группы из Эстонии и Лиепаи. Лиепаю будет представлять танцевальная группа дневного центра пенсионеров "Риетумвейш" и Дома латышского общества, – информирует руководитель дневного центра Астрида Вердиня.

19 мая в 16 часов в Доме латышского общества состоится главный концерт. В нем примет участие 18 коллективов из Эстонии, Литвы и Латвии. Кроме лиепайчан, Латвию будут представлять также группы из Риги, Скривери, Огре, Вентспилса, Сигулды, Бабите, Лутрини, Юрмалы, Икшкеле и Резекне.

Музыкальную паузу между танцами пением заполнит Майя Калниня. Концерт будет вести автор программы фестиваля, сертифицированный преподаватель Германской ассоциации танцев сениоров Л.Андерсоне. А после награждения коллективов состоится вечер отдыха для участников, на котором будет музицировать Валдис Айварс. В Лиепае такой фестиваль проводится впервые. Посещение концертов для всех интересующихся – бесплатно. Фестиваль поддерживает Лиепайское самоуправление.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Музыка

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!