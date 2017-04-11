Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Вторник, 11. апреля

+5°C
Ветер: R 8.1 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Hermanis, Vilmārs

"Summer Sound" объявил участников  (1)

Ключевые слова summer sound | фестиваль | музыка

Седьмой лиепайский пляжный фестиваль "Summer Sound" в этом году будет проходить 28 и 29 июля, предлагая более 40 музыкантов и артистов сцены. Выступят Дон, "Триана парк", "Бермуду дивстурис" и другие, а также разные звезды электронной музыки.

Программу электронной музыки создаст трио диджеев "Cheat Codes" из Лос-Анджелеса, немецкая восходящая звезда тек-хаус Феликс Джен, а также французский диджей и продюсер Klingade, – информируют организаторы "Summer Sound". С большим концертом этого лета на большой сцене фестиваля выступит Дон, концерт которого в день св.Валентина собрал заполненную "Арена Рига", причем дважды. Вечеринку разогреет группа "Бермуду дивстурис". Посетители фестиваля смогут насладиться богатой программой латвийских музыкантов, поскольку выступят и такие группы как "Триана парк", "Bandmaster", "Франко франко", "Skyforger", "My Radiant You", "Фактс", "Пиенведея пиедзивоюми", "Astro'n'out", Иво Фоминс, "Полифауна" и др.

Организаторы фестиваля информируют, что и в этом году поддержат менее известные таланты, предлагая концерты новых групп, а в один день фестиваля запланирована особая концертная программа с несколькими известными в Лиепае и Латвии музыкантами.

  • Комментарии (1)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Музыка

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!