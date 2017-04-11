Ключевые слова summer sound | фестиваль | музыка

Седьмой лиепайский пляжный фестиваль "Summer Sound" в этом году будет проходить 28 и 29 июля, предлагая более 40 музыкантов и артистов сцены. Выступят Дон, "Триана парк", "Бермуду дивстурис" и другие, а также разные звезды электронной музыки.

Программу электронной музыки создаст трио диджеев "Cheat Codes" из Лос-Анджелеса, немецкая восходящая звезда тек-хаус Феликс Джен, а также французский диджей и продюсер Klingade, – информируют организаторы "Summer Sound". С большим концертом этого лета на большой сцене фестиваля выступит Дон, концерт которого в день св.Валентина собрал заполненную "Арена Рига", причем дважды. Вечеринку разогреет группа "Бермуду дивстурис". Посетители фестиваля смогут насладиться богатой программой латвийских музыкантов, поскольку выступят и такие группы как "Триана парк", "Bandmaster", "Франко франко", "Skyforger", "My Radiant You", "Фактс", "Пиенведея пиедзивоюми", "Astro'n'out", Иво Фоминс, "Полифауна" и др.

Организаторы фестиваля информируют, что и в этом году поддержат менее известные таланты, предлагая концерты новых групп, а в один день фестиваля запланирована особая концертная программа с несколькими известными в Лиепае и Латвии музыкантами.