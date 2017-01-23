У лиепайчан – самая ценная песня

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Победителем стала песня "Debesis iekrita tevī" групп Prāta vētra и Musiqq. На втором месте - Интар Бусулис с композицией "Miglas rīts", на третьем - Дон с песней "Tepat". Четвертое и пятое места заняли Musiqq с песней "Čaļi" и Иво Фоминс с композицией "Nāc".

В минувшие выходные в Вентспилсе завершился ежегодный конкурс "Музыкальный банк", в ходе которого слушатели определяют лучшие песни ушедшего года.

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