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Успехи "Гайсмини" на конкурсе в Даугавпилсе

Ключевые слова музыка | приз

С победой в двух категориях и вторым местом в финале, в котором определялся обладатель Гран-при, с XII Международного фестиваля духовной музыки "Серебряные колокола", который раз в два года проводится в Даугавпилсе, вернулся руководимый Дзинтрой Орбой вокальный ансамбль "Гайсминя".

 Фестиваль "Серебряные колокола" в Даугавпилсе проходил с 12 по 15 января, в нем участвовали 82 хора и вокальные ансамбли из Латвии, Литвы, Эстонии, России, Белоруссии, Украины, Казахстана и Молдавии. Руководитель ансамбля Д.Орба и педагог по вокалу Иева Дреймане рассказали, что ансамблю "Гайсминя" фестиваль "Серебряные колокола" знаком с его первоистоков, когда в ансамбле еще пела сама Иева. Они считают, что за это время конкурс обрел престиж, и конкуренция была большей, чем на конкурсе в Италии, в котором ансамбль "Гайсминя" участвовал в прошлом году.

Лиепайский вокальный ансамбль "Гайсминя" стартовал в двух категориях фестиваля – ансамбли народной музыки и вокальные ансамбли взрослых, и в обоих завоевал главные призы, к тому же вместе с еще семью хорами из 82 коллективов был выдвинут в финал для борьбы за Гран-при, что для лиепайчанок было неожиданностью. Победителем стал хор "Весна" из России. "Очень хороший детский хор. Они во всем мире завоевывают Гран-при", – конкурентов охарактеризовала Д.Орба. Ансамбль "Гайсминя" занял второе место и получил денежный приз в размере 600 евро, опередив руководимый дирижером Янисом Озолсом молодежный хор "Маска", который остался на третьем месте.

В Даугавпилсе участницы "Гайсмини" исполнили песни Петериса Васкса, Андриса Контаутса, Витаута Мишкина, а также латышские народные песни в аранжировке Андриса Дзенитиса и Аустры Пумпуре. Лиепайское управление культуры выделило средства на транспортные расходы для поездки "Гайсмини" в Даугавпилс.

К тому же, лиепайчанки не только добились успехов в конкурсе, но и получили приглашение на участие в международном фестивале "Поющий мир" в Санкт-Петербурге в августе этого года. А перед тем "Гайсминя" примет участие в Европейской олимпиаде хоров в июле.

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