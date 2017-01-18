Записи оркестра претендуют на "Золотой микрофон"

Лиепайский симфонический оркестр прошлым летом сотрудничал с одним из лучших современных певцов Интаром Бусулисом, и результат сотрудничества – созданная в концертном зале "Дзинтари" концертная запись – вошла в число претендентов на приз "Золотой микрофон" в категории "Лучшая концертная запись". А взлелеянный концерт состоялся здесь же, в Лиепае, в концертном зале "Лиелайс дзинтарс".

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Объявлены претенденты на Приз года латвийских музыкальных записей "Золотой микрофон". Среди претендентов на приз – альбом Лиепайского симфонического оркестра "Петерис Валкс. Flute Concerto / Symphony No.3" и концертная запись с Интаром Бусулисом, группой "Musiqq" и песня группы "Прата ветра" – "Небо упало в тебя".

Жюри "Золотого микрофона" в конце прошлого года и начале этого года ознакомилось с более чем 266 заявками – альбомами, песнями и видео – и в понедельник объявило пять лучших претендентов в почти 20 категориях. Больше всего номинаций досталось группе "Догамба" и певцу Юсту Сирмайсу, который в прошлом году представлял Латвию на конкурсе "Евровидение".

Правда, лиепайчан среди кандидатов на приз "Золотой микрофон" в этом году мало. Один из них – Лиепайский симфонический оркестр. В пятерку лучших альбомов академической музыки вошла совместная работа ЛСО, дирижера Атвара Лакстигалы и флейтистки Диты Кренберги – запись "Петерис Валкс. Flute Concerto / Symphony No.3". В этой категории были выдвинуты 10 альбомов. Оркестр был значимым участником и в концерте Интара Бусулиса и Абонементного оркестра, запись которого из концертного зала "Дзинтари" вошла в пятерку лучших в категории "Лучшая концертная запись".

"Это прекрасно и делает нам честь. Я полагаю, оркестр и музыканты это заслужили, – о выходе записи ЛСО в число претендентов на приз "Золотой микрофон" газете "Курземес вардс" сказал руководитель оркестра Улдис Липский. – Но это такая лотерея – как разделится конъюнктура, что другие в это время сделали, что выглядит актуальнее. Но мы действительно очень рады быть среди грандов". На просьбу вспомнить, как создавалась запись музыки композитора Петериса Васкса, Улдис Липский рассказал, что записи диска были посвящены две недели, вместо привычной одной. "Мы подошли к этому с большим пиететом, и поэтому плоды немного закономерны, – оценил руководитель оркестра. – Очень удачно совпало то, что музыкальная чуткость Атвала Лакстигалы близка чувствительному восприятию мира маэстро Васкса, поэтому та синергия – Атварс, Петерис Васкс и наш оркестр – особенная". В свою очередь, сотрудничество с Интаром Бусулисом было приятным – как с менеджментом, так и самим исполнителем. По мнению У.Липского, в этом сотрудничестве был ощутим лиепайский феномен оркестра. "Лиепайский симфонический оркестр всегда был немного свободен в своем выражении, и мы рады, что живы и после легендарных успехов оркестра с группой "Ливы" и идем вперед, работаем с нынешними лидерами и самыми яркими исполнителями, также в популярных жанрах. Это наслаждение – работать с талантливыми людьми, поэтому и радость, что это ценят эксперты", – не скрывал удовлетворения руководитель оркестра.

На приз "Золотой микрофон" в целом было выдвинуто 114 альбомов, 46 песен, 66 видеоклипов, 32 дебютанта и 8 концертных видеозаписей, в общей сложности 266 заявок. То, какие альбомы, песни и исполнители в этом году получат ежегодные призы латвийских музыкальных записей, узнаем вечером 28 февраля, когда в театре "Дайлес" состоится торжественная церемония награждения.