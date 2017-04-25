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Именины: Bārbala, Līksma

Борются с климатическими изменениями

Ключевые слова 5-я средняя школа | игра | Мудрый мэр

В 5-й средней школе им.Дружеского призыва встретились воспитанники классов средней школы города, по двое от каждой школы. Они участвовали в интерактивной игре "Мудрый мэр".

Игра проходит в проекте ЕСФ "Поддержка карьеры в общих и профессиональных учебных заведениях". Ее вела представительница Вентспилсского парка высоких технологий Эгита Желве. Она ознакомила молодых людей с правилами и ходом игры, разъяснив, что нужно будет делать: "Игроки должны принимать соответствующие и правильные для своего самоуправления решения, тем самым как можно лучше защищая своего жителя. Вызов для игроков – быть поистине мудрым мэром!"

В начале игры участников поделили на шесть команд, каждая из них избрала руководителя – мэра и путем розыгрыша получила регион, которым нужно управлять. Карта Европы была поделена на условные самоуправления – Южное, Западное, Восточное и Северное, а также Прибрежное и Горное. Управляя своим регионом. Парни и девушки должны были применять знания по географии, социальным наукам, естествознанию, а также продемонстрировать навыки работы в команде.

Молодые люди продемонстрировали очень хорошие знания о процессах климатических изменений, исследуя, какое влияние эти процессы оказывают на жителей европейских стран и как надо действовать, чтобы люди не страдали от этих перемен.

Победило Западное самоуправление с мэром Марцисом Вейтсом из 10-й средней школы им.Я.Чаксте. Второе место поделили два самоуправления – Северное (мэр Артем Стендерс из 12-й средней школы) и Прибрежное, возглавляемое Вернером Шмитсом из 6-й средней школы им.Я.Райниса.

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